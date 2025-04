Jessica Morlacchi vince il Grande Fratello, prime parole dopo il trionfo: “Non riesco a realizzare”

Notte di festa per Jessica Morlacchi, vincitrice del Grande Fratello! La cantante ha battuto al televoto finale una delle favorite alla vittoria, Helena Prestes in quella che è stata una finale piena di colpi di scena e risvolti inaspettati. E dopo l’euforia e la gioia per la vittoria Jessica ha rotto il silenzio, ha dedicato il trionfo al suo cane Camillo, un bassotto e subito dopo ha rivelato in un video postato sui social le sue impressioni e considerazioni non solo sulla vittoria ma su tutto il suo percorso.

Subito dopo la diretta del Grande Fratello, l’ultima dell’edizione andata in onda ieri, lunedì 30 marzo 2025, Jessica Morlacchi ha voluto ringraziare tutti i suoi fan per averla votata: “Io non ci sto capendo nulla, penso sia tutto uno scherzo. Non riesco a realizzare…posso dire solo grazie, grazie a tutti voi che avete creduto in me.” È stata una proclamazione al cardiopalma quella di ieri notte. Alla finalissima sono approvate Helena Prestes e Jessica Morlacchi, quest’ultima un po’ a sorpresa perché in molti ritenevano che al suo posto ci sarebbe stata Zeudi Di Palma anche e soprattutto a causa di tutta la vicenda televoto truccato. Invece si contendono la vittoria Jessica ed Helena ed alla fine vince la prima con il 52,13% dei voti a favore contro il 47.87% della rivale.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi dedica la vittoria al bassotto Camillo: “Ti dedico tutto”

La vincitrice del Grande Fratello è Jessica Morlacchi, al termine di un’edizione non facile e per molti aspetti da dimenticare, la cantante è salita sul gradino più alto del podio. Partita come una dei concorrenti più simpatici dell’edizione, Jessica nel corso del percorso si è lasciata andare ad atteggiamenti poco comprensibili e condivisibili sfociati infine in una violenta lite con Helena Prestes che è costata una nomination d’ufficio ad entrambe. Lei ha deciso di abbandonare il gioco salvo poi rientrare grazie al ripescaggio. E questo secondo rientro ha segnato uno spartiacque, ha capito i suoi errori ed ha cercato di rimediare, ha chiarito con Helena ed è ritornata alla simpatia e leggerezza dell’inizio. Atteggiamenti vincente che l’ha portata alla vittoria. “Mi avete fatto un regalo pazzesco, sono felicissima. Ora pian piano realizzo, ciao” ha ammesso Jessica Morlacchi ma la vittoria è dedicata al suo bassotto Camillo: “Ti dedico tutto amore, mio.”