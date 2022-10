Jessica Pelizon furiosa col presunto fidanzato della sorella Nikita/ “Diffuso video privato, cattivo gusto!”

Jessica Pelizon smentisce il gossip sulla vita sentimentale della sorella Nikita: la ricostruzione di Chi Magazine

Nelle ultime ore si sono accesi i riflettori sulla vita sentimentale di Nikita Pelizon, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Il settimanale Chi ha svelato l’identità del presunto misterioso fidanzato di Nikita. Dopo lo spiffero, la sorella di Nikita, Jessica Pelizon ha però preso posizione contro quanto pubblicato dal Settimanale, accusando anche l’uomo di essersi messo in mostra per notorietà.

Chi Magazine ha pubblicato sul profilo Instagram un video in sui si vede Nikita trascorrere dei teneri momenti assieme a quest’uomo. A corredo è comparsa la seguente didascalia: “Scoop di CHI: ecco chi è il fidanzato segreto di Nikita Pelizon del GF Vip. Lo vediamo in questo video che Nikita ha mandato all’uomo poco prima di entrare nella Casa. – e ancora – Lui si chiama Valerio Tremiterra, ha 54 anni (lei ne ha 28), è imprenditore nel campo della ristorazione, proprietario di Bottega Ghiotta. Si sono conosciuti quest’estate in Sardegna a una cena e non si sono più lasciati. Prima che lei entrasse al Gfvip lui le ha detto: “Ho 54 anni, fai la tua esperienza”, e lei gli ha mandato il video che vedete.”. Un gesto, quello dell’uomo, che avrebbe fatto infuriare la sorella di Nikita.

Jessica Pelizon annuncia seri provvedimenti contro il fidanzato di Nikita: “Trovo di cattivo gusto…”

Jessica Pelizon è però andata su tutte le furie, trovando l’annuncio fuori luogo. Secondo la sorella, tra i due ci sarebbe stata solo una frequentazione e nulla che possa far pensare a qualcosa di più serio come il fidanzamento. Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon non avrebbe mai nominato Valerio in famiglia.

Per questo motivo Jessica Pelizon ha denunciato: “Trovo irrispettoso, immaturo e allucinante che una conoscenza, seppur piacevole, dopo sole due settimane è definita ‘fidanzamento’. Sono la sorella di Nikita Pelizon, se lui per lei fosse una storia importante me ne avrebbe sicuramente parlato. Fra l’altro trovo veramente di cattivo gusto, oltre che potenzialmente un reato, la diffusione di materiale privato riguardante mia sorella senza aver ricevuto il suo consenso. Spero seriamente che questa persona non abbia fatto quest’azione per ricevere notorietà, comunque quando Nikita uscirà dalla casa verranno sicuramente presi provvedimenti nei confronti di questo individuo per il danno che sta provocando”. Al momento sono ancora molte le ombre su questa vicenda. Chi ha mandato al Settimanale il video privato della Pelizon e di Valerio Tremiterra? E’ stato lo stesso Valerio?

