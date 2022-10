Jessica Pelizon mette in guardia la sorella Nikita/ “Stai attenta a Elenoire e…”

Nikita Pelizon messa in guardia dalla sorella Jessica, la frase che infiamma i social

Nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip Nikita Pelizon è stata duramente attaccata da Elenoire Ferruzzi che è apparsa infastidita per la vicinanza della ragazza a Daniele Dal Moro. Patrizia Rossetti però ha preso le difese di Nikita Pelizon: “A me non sembra proprio che Nikita si butti addosso a tutti gli uomini della Casa. Non mi trovo d’accordo”. Elenoire è però sbottata: “Io faccio le cose e poi però le altre sono sante! Ma per favore. Senti tanto lo sanno tutti che sei dalla sua parte, quindi qualsiasi tuo discorso non fa testo”. Dopo averla definita una iettatrice, Elenoire Ferruzzi dopo la puntata ha fatto un gesto choc nei confronti di Nikita. Mentre Nikita le passava accanto, Elenoire ha sputato per terra. Un gesto choc che ha indignato molto i social. La sorella di Nikita è intervenuta proprio ieri sera mettendola in guardia: “Stai attenta”, le ha detto.

Jessica ha così messo in allerta la sorella Nikita Pelizon dopo gli atteggiamenti di Elenoire Ferruzzi. Nella puntata di ieri, Nikita ha anche raccontato la sua difficile infanzia e il tentativo di suicidio: “Avevo preparato un kit da ingerire per andarmene. Sono stra contenta che non sia successo. Però non è stata l’ultima volta che ci ho pensata. Lì avevo preparato tutto. Quando mio fratello se ne andò entrai in questo loop negativo di mancanza e abbandono. Era costante… Di solitudine. Scrivevo di notte e bruciavo tutto perché non volevo che i miei non sapessero Io sono tanto contenta di aver trovato il coraggio di provarci almeno. Trovare il coraggio di uscire affrontando le conseguenze. E provare a inseguire i miei sogno anche se valutati in maniera pessima. Tante persone ce mi seguono, sono in contesti famigliari come questo. Spero trovino il coraggio di affrontare tutto ciò. Questa vita è un provarci”.

Nikita Pelizon ha poi salutato i genitori. La concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto mandare un messaggio ai suoi familiari: “Mamma papà vi amo un sacco. Abbiamo già parlato del perché ci avete cresciuto così. Pesavate fosse la cosa migliore. Ci avete chiesto scusa. Spero riusciremo a fare una vacanza in famiglia tutti insieme. Vi amo“.

La modella è stata segnata dalle rigide regole dei familiari Testimoni di Geova: “Sono cresciuta con la Bibbia davanti e andavo in giro per le case a predicare la parola di Dio. Già a sei anni sentivo dentro che qualcosa non andava, non mi piaceva l’idea di riconoscere un’unica religione e contemporaneamente sentir parlare di umiltà. Non potevo stare con i miei compagni di classe oltre l’orario scolastico, non potevo festeggiare i compleanni e le altre festività”. Nikita Pelizon ha poi spiegato di aver vissuto una profonda crisi a sedici anni quando rifiutò una proposta di matrimonio: “Avevamo già organizzato tutto, ma quando è arrivato il momento e ho visto l’anello mi sono rifiutata e da lì è nata la crisi, fino alla decisione di lasciare casa, come già avevano fatto i miei fratelli”.

