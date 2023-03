Jessica Pelizon, sorpresa alla sorella Nikita al GF Vip/ “Fierissima di te ma impara a difenderti!”

Nikita Pelizon riceve una sorpresa dalla sorella Jessica al Grande Fratello Vip

Piccola ma importante sorpresa di compleanno, arrivata con un giorno di ritardo, per Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini mostra infatti alla concorrente un videomessaggio della sorella Jessica, che oltre a farle gli auguri, le manda parole di stima e amore ma anche alcuni importanti consigli.

Francia, non passa la sfiducia sulle pensioni/ Governo di Macron si salva

“Ciao puzzola, noi qua stiamo benissimo, sia io che la creatura.” esordisce Jessica, che è infatti in dolce attesa. Poi continua: “Sono fierissima di te, hai dimostrato in tantissime situazioni di saperti comportare proprio in una maniera super elegante. Sei sempre equilibrata, sempre calma, sempre paziente… io non so davvero dove trovi tutta questa pazienza e questa forza, complimentoni!”

"ChatGPT brama il potere"/ Il teologo esperto in IA: "capacità imprevedibili"

Jessica, videomessaggio alla sorella Nikita: il regalo di compleanno

Jessica ha per la sorella Nikita un importante consiglio: “Però, ogni tanto, consiglio mio, devi anche saperti difendere, non puoi sempre lasciarti attaccare, quindi impara anche a rispondere. – le dice, e conclude – Ti amo tantissimo, sono contenta che sei arrivata fino a qui e sono certa che continuerai. Sappi che manchi a tutti, ti vogliamo bene!” Sul finale del video, a salutare Nikita arriva anche tutto il resto della sua famiglia, genitori compresi. Un gesto che commuove la concorrente del Grande Fratello Vip.

LEGGI ANCHE:

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti oggi 20 marzo 2023

© RIPRODUZIONE RISERVATA