Jessica Pittari, chi è la dama di Uomini e Donne/ Bacio con Marcello Messina ma Cristiano, Ernesto e Diego…

Chi è Jessica Pittari, dama del trono over di Uomini e Donne

Jessica Pittari è una delle nuove dame del trono over di Uomini e Donne. Jessica ha 32 anni, è di Cuneo e fa la fisioterapista. Ha un figlio di 11 anni ed è arrivata all’interno del programma per conoscere Mario Verona. Quest’ultimo, però, avendo già una frequentazione con Milena, ha preferito non trattenerla. La bellezza di Jessica, però, ha colpito Marcello Messina che, dopo essere uscito due volte con Tiziana Riccardi, ha chiesto alla redazione di farla tornare. La redazione, così, ha richiamato Jessica senza dirle la motivazione.

Scelta Ida Platano a Uomini e donne: chi sarà tra Mario e Pierpaolo?/ Cusitore si dichiara, lei...

Giunta in studio, Jessica ha scoperto dell’interesse nei suoi confronti da parte di Marcello Messina. La dama, così, ha deciso di restare in trasmissione e di uscire con Marcello. Il ritorno in studio della Pittari, però, non ha colpito solo Marcello, ma anche altri cavalieri del parterre.

Jessica Pittari: il bacio con Marcello Messina e l’interesse nei suoi confronti da parte di altri cavalieri

Quello tra Jessica Pittari e Marcello Messina è stato un primo appuntamento positivo. “Ho fatto richiamare Jessica perché mi aveva colpito fisicamente. Con lei mi sono sentito libero di parlare, scherzare, di accarezzarla e di baciarla più volte. Lo rifarei e sono consapevole che sia una bellissima donna. Ho deciso di rischiare perché nella vita se non rischi non porti a casa nulla”, ha spiegato il cavaliere. In studio, però, Cristiano Lo Zupone, nonostante la conoscenza con Giulia, ha svelato di aver lasciato il numero di telefono di Jessica.

Mario Cusitore a Ida Platano: "Mi sono innamorato di te"/ La reazione della tronista di Uomini e Donne

Diego, inoltre, intromettendosi nella conversazione, svela di essere a sua volta interessato a conoscere Jessica. Stesso interesse anche da parte di Ernesto Russo che ha lasciato il numero alla dama per poi fare un passo indietro quando scopre che ha 32 anni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA