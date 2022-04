Jessica Pratt, fidanzato e matrimoni “schivati”/ “Grazie al web ho conosciuto…”

Jessica Pratt e l’incontro con Riccardo: “L’ho conosciuto online…”

Jessica Pratt ha rivelato dei retroscena inediti sulla sua vita privata. In un’intervista recente al Settimanale Io Donna, la soprano inglese ha rivelato di avere incontrato delle difficoltà nella vita sentimentale. Jessica è sempre in viaggio per lavoro in quanto si esibisce nei teatri più importanti del mondo. Intrattenere una relazione a distanza rappresenta una difficoltà e lo scotto da pagare è la solitudine: “È difficile instaurare un rapporto affettivo quando si sta in una città soltanto per sei settimane. Il prezzo che paghiamo è la solitudine, ma con il tempo ci si abitua e comunque spesso viaggio con i miei cani, mi danno la sensazione di essere a casa”, ha raccontato. Jessica Pratt è fidanzata con Riccardo. Un incontro avvenuto via chat: “Online, volevo dimostrare a un amico americano che in Italia è difficile conoscersi su Internet”. Jessica Pratt si era iscritta al sito con una falsa identità: “Apparivo come, Louise, il mio secondo nome. Nessuna fotografia. Scrissi: lavoro nel mondo dello spettacolo, cerca un uomo disposto a seguirmi in giro per il mondo. Dopo un mese di scambi epistolari, ho detto a Riccardo il mio vero nome ma non era riuscito a capire chi fossi. Nel frattempo un altro corteggiatore era riuscito a risalire alla mia vera identità: mi ero spaventata e mi ero cancellata dal sito”.

Riccardo però non si è perso d’animo e ha cercato di mettersi in contatto con una persona che lavorava nella lirica per saperne di più: “Riccardo non aveva la mia mail, non era in grado di raggiungermi. Un giorno, casualmente, ha incontrato una persona che lavora nell’ambiente della lirica, Riccardo gli ha chiesto chi poteva essere “Jessica” e quella persona ci ha fatto incontrare in occasione di una mia recita a Firenze. Da quel momento non ci siamo più lasciati”.

Jessica Pratt non ha intenzione di diventare madre. La soprano inglese ha raccontato che stare in viaggio per il mondo non le permetterebbe di conciliare le due attività: “Non credo di poter conciliare il lavoro di cantante, che mi riempie la vita, con l’essere madre. Quando sono lontana dai miei cani mi mancano da morire, quando uno di loro si ammala penso di cancellare le recite, figuriamoci se si trattasse di un bambino”. Prima di conoscere Riccardo però Jessica ha schivato due matrimoni. In quel caso gli uomini con cui aveva intrapreso una frequentazione le avevano chiesto di rinunciare al canto.

Jessica Pratt non poteva farlo però perché la musica ha sempre rappresentato la sua vita. Al Settimanale Io Donna ha rivelato: “In passato ho ricevuto due proposte di matrimonio ma ho rinunciato perché mi veniva chiesto di abbandonare il bel canto”. Poi ha aggiunto: “Solo una volta gli affetti hanno prevalso sul lavoro ed è stato quando mio padre si è ammalato gravemente: recitavo all’Arena di Verona in una commedia e, tra un atto e l’altro, non facevo che piangere, alla fine sono riuscita ad andare cinque giorni a Sidney”.











