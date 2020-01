Jessica Rizzo/ Pornostar dopo gli scambi di coppia col marito: “Ecco come è successo”

Jessica Rizzo intervistata da Dagospia ha parlato della sua carriera da pornostar. 54 anni e 250 pellicole a luci rosse all’attivo, oltre a centinaia di spettacoli hard che hanno fatto ringalluzzire gli uomini di tutte le età. Tra le attrici più apprezzate in Italia, la sua carriera nel mondo dell’eros è cominciata casualmente: “Mai nella vita avrei pensato di diventare pornostar, ero una donna riservata che amava trasgredire e vivere la sessualità in maniera libera, ma non avevo nessuna intenzione di espormi principalmente per la mia educazione familiare”, svela. Verso la fine degli anni ’80 poi, la svolta: “Con mio marito amavano riprenderci con una telecamera mentre facevamo sesso, ci eccitava quasi di più riguardarci che fare sesso, anche riguardandoci si riaccendeva la voglia e facevano ancora sesso, era un circolo vizioso”. Da questo si sono aperte le danze degli scambi di coppia, facendosi riprendere: “Questi amici ci informarono che un regista cercava coppie per girare dei filmini amatoriali, così io e mio marito Marco muniti di parrucche e mascherine per camuffarci ci siamo lanciati in questa avventura per puro esibizionismo e divertimento, mai ci è passato per la testa di far diventare tutto ciò una professione”.

Jessica Rizzo, ecco come è diventata una pornostar

Qualcosa però, nel “piano” di Jessica Rizzo e del marito andò storto e lei si ritrovò sulla bocca di tutti: “Correva l’anno 1991 e nel cinema porno della mia città natale Fabriano venne esposta una locandina con un primo piano del mio viso per la promozione di un mio film amatoriale, avevo la mascherina e la parrucca bionda e liscia ma ugualmente mi riconobbero tutti”. La madre la chiamò sconvolta per sapere se era veramente lei: “Negai l’evidenza! La notizia in tempi record diventò un caso nazionale e non si limitò solo a chiacchiere di paese. Presi mio marito da parte e gli dissi che non potevamo più nasconderci, era giunto il momento di gettare maschere e parrucche e palesarci, così arrivarono le copertine dei giornali, centinaia di articoli, ospitate televisive, eventi e da lì diventai Jessica Rizzo”. Prima del “boom” faceva la ragioniera nei giorni feriali e la cantante nei giorni festivi: “Per cause di forza maggiore lasciai tutto e mi buttai a capofitto nel mondo del porno”… zan, zan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA