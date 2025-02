Non ha smesso per un attimo di lasciar libere le lacrime di solcare il suo viso ad ogni singola parola; Jessica Schillaci – figlia del compianto Totò Schillaci – ha commosso tutti oggi a La Volta Buona parlando della morte del papà e di quanto sia vivido e tagliente il dolore da quel triste giorno. Prima di oggi aveva preferito evitare i riflettori, il racconto delle sue emozioni; una scelta strettamente legata come da lei raccontato a quanto sia stato difficile concretizzare l’idea di non poter più avere al suo fianco il suo amato papà.

“Il ricordo suo era troppo forte, all’inizio non riuscivo a parlare di lui, non riuscivo a concretizzare l’idea che non ci fosse più”, inizia così tra le lacrime Jessica Schillaci mettendo in evidenza un dolore difficile da descrivere per la scomparsa del papà a causa della malattia: “Ringrazio tutto l’amore ricevuto e chi l’ha ricordato in ogni modo e gesto; questo ci ha riempiti di affetto però ci ha fatto ritardare l’idea che papà non c’è più…”. La giovane ha poi raccontato un retroscena sulla sua nascita che mette maggiormente in evidenza la grandezza umana di Totò Schillaci e quanto desiderasse diventare genitore: “Ora che papà non c’è più mamma mi ha raccontato come dopo la notizia della gravidanza rischiava l’aborto. Mio padre si è preso cura di lei, l’ha messa a letto e l’ha accudita in ogni modo, voleva a tutti costi che io nascessi. Il medico dopo la nascita disse: ‘E’ un miracolo della vita’”.

Jessica Schillaci, la figlia di Totò Schillaci a La Volta Buona: “Avevo capito che stava male e…”

Profonda commozione a La Volta Buona per Jessica Schillaci – figlia di Totò Schillaci – soprattutto nel merito del racconto sugli ultimi giorni di vita del papà quando ormai la malattia era prossima a lasciargli solo poco da vivere. “Io ero lontana ma ho capito che c’era qualcosa che non andava, rispondeva meno al telefono e poi mio fratello mi ha confermato che stava davvero male, così sono tornata a Palermo e ho passato le due settimane più intense della mia vita…”. La giovane ha poi aggiunto: “Nei suoi ultimi giorni mi diceva cose da film, aveva delle mancanze nei nostri confronti; la presenza è forse la cosa che mi è mancata di più… A me piaceva tanto pranzare con lui, era così divertente; pranzare, andare in barca, mi ha chiesto scusa per non esserci stato e che avrebbe voluto riavvolgere il nastro per cambiare tante cose…”. Jessica Schillaci, visibilmente emozionata, ha poi concluso: “L’ultima cosa che mi ha detto e che mi porto dentro? ‘Amore mio, ti voglio bene, non dimenticarlo mai’, poi mi ha chiesto scusa…”.