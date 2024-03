JESSICA, SCUSE ALLA FIGLIA CORINNE A C’È POSTA PER TE: “SCOMPARSA PER 11 ANNI”/ Lei chiude: “Basta cercarmi”

Non servono e non bastano le lacrime di Jessica a C’è posta per te 2024 per convincere la figlia ad ammorbidire la sua posizione nei confronti della madre. Corinne è indurita dalla mancanza della madre nella sua vita, scomparsa per anni. Motivo per il quale chiude la busta e va via, con parole anche molto dure per la madre. “Cosa mi porto? La consapevolezza di non essere come lei”.

La invita inoltre a scomparire definitivamente dalla sua vita: “Se cortesemente evitasse ogni cosa per cercarmi, lo volevo all’inizio, adesso basta. L’affetto materno non mi è mai mancato!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Jessica e Corinne a C’è posta per te 2024

Tra le storie dell’ultima puntata di C’è posta per te 2024 c’è quella di Jessica e di sua figlia Corinne. Jessica è mamma di 5 figli, 3 dal secondo matrimonio e due dal primo. È alla maggiore delle due figlie del primo matrimonio, Corinne, che Jessica invia l’invito. “Si è sentita abbandonata, e per 11 anni secondo lei di fatto sono sparita dalla sua vita. – ha raccontato la donna, aggiungendo – Io 11 anni fa avrei dovuto lottare per i miei figli, pretendere quello che mi era stato negato, ma avevo paura che i miei figli sarebbero finiti in un istituto.”

Le cose tra Jessica e suo marito vanno male. Volavano insulti e anche altre cose, così, ad un certo punto, la donna prende le figlie e va a vivere con la madre. A lei dice che aveva deciso di andare via, lasciare il marito e aver subito troppo.

Jessica implora la figlia Corinne di perdonarla, lei tuona: “Mi hai abbandonata”

La madre, così come l’ex marito, vogliono che lei torni a casa, ma Jessica aveva già conosciuto un altro, uomo che poi diventerà il suo secondo marito. La madre non vuole più ospitarla, lei dice che non vuole tornare a casa dall’ex, quindi lei lascia i figli al marito. Successivamente avrà occasione di stare con loro solo pochi giorni, fino a quando non le vede più. Per varie situazioni, negli ultimi 11 anni la donna è scomparsa dalla vita delle sue due prime figlie.

Corinne, arrivata nello studio di C’è posta per te 2024 e vista sua madre dall’altra parte della busta, si mostra subito dura e ostile. “Una madre non abbandona due figlie così”, tuona la ragazza, che non lo giustifica.











