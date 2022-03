Jessica Selasié confessa “La finale? ci servono i soldi”, la furia di Manila/ “Questa roba è scorretta”

Jessica Selassié durante l’ultima puntata in diretta del Grande Fratello Vip è entrata in nomination, rischiando così di dover abbandonare la casa a sole due puntate dal reality. Dopo la diretta la principessa ha confessato a Manila Nazzaro il motivo per il quale vorrebbe vincere la nomination, arrivare in gara all’ultima puntata e vincere il montepremi finale: “Io ci tengo, perché andando in due in finale abbiamo più possibilità di vincere quei soldi. Tutto qui, poi a me di avere il titolo di vincitrice non me ne frega niente”.

Manila Nazzaro sentendo le parole della principessa ha subito cercato di farle capire che la sua motivazione sia uguale a quella di molti altri concorrenti: “Non dire queste cose, non fare questo discorso. Perché ti possiamo raccontare tutti noi le nostre cose, fidati è un mio consiglio. Questo tipo di ragionamento non ti porta da nessuna parte”. Infine, l’ex Miss Italia ha voluto far capire a Jessica come i voti, se in finale ci fossero entrambe le sorelle i loro voti complessivi si dividerebbero “Se andate in due in finale i televoti si dividono”.

Manila Nazzaro contro Jessica Selassié “Anche io ho bisogno del premio”

La confessione di Jessica Selassié non è piaciuta a Manila Nazzaro, che nella notte si è lamentata del discorso della principessa con Miriana Trevisan e Davide Sivlestri. All’ex Miss Italia non è piaciuto il comportamento della principessa che ha cercato di giocare sul vittimismo per fare leva sui sentimenti degli spettatori: “Ho visto un accanimento brutto per questa finale. Io non arriverò nemmeno alla semifinale sono certa, anche qui dentro dicono che sono tra i più deboli. Però non voglio sentire discorsi come: devo andare in finale perché ho bisogno dei soldi. Questa roba è davvero scorretta”.

Manila Nazzaro ha riferito agli altri due concorrenti il discorso fatto con Jessica Selassié, evidenziando come, anche lei, abbia fatto tanti sacrifici per arrivare a questo punto del reality: “Dai ma abbiamo tutti bisogno dei soldi. Secondo voi se io non avessi bisogno stavo sei mesi lontano dai miei figli? Eppure la gente non lo capisce”.



