Jessica Selassié: scatto sexy, il topless infiamma il web/ “Migliorando…”

Grande Fratello vip 6, Jessica Selassié si mostra nuda via social: il nuovo stadio della metamorfosi

Il Grande Fratello vip 7 partirà il 19 settembre 2022 sh Canale 5, con le presentazioni dei nuovi gieffini che animeranno la Casa più spiata d’Italia, ma difficilmente il pubblico fará a meno di ricordare le dinamiche del Grande Fratello vip 6 che ha visto trionfare Jessica Selassié- in una metamorfosi da bruco a farfalla-, e intanto lei decide di mettere a nudo nel vero senso, la sua bellezza, infiammando il web.

La più insicura tra le 3 Selassié, oltre lei si ricordano Lulù e Clarissa, decide infatti in questi ultimi giorni d’estate 2022 di posare seminuda in uno scatto condiviso con i fedeli fan su Instagram, mostrandosi in tutta la sua femminilità innata mentre é in topless e copre il seno a prova di coppa di champagne con i capelli dalla messa in piega a onde, forse resi tali dall’azione della brezza marina che vive tra i suoi ultimi scatti social estivi. Post che la mostrano fiera e in pace con se stessa, complici i miglioramenti fisici e del suo io che trapelano inequivocabilmente di sé rispetto alla vecchia Jessy che accedeva nella Casa e si mostrava spesso e volentieri turbata dalla paura del giudizio dell’occhio pubblico e di non piacere, non solo alla crash Barú Gaetani, ma in generale. Ora però sembrano ormai un ricordo lontano i giorni trascorsi nella Casa, per la Princess, che nei mesi del reality si palesava sofferente al pensiero di non piacere all’amato Barú Gaetani, che non le rivolgeva attenzioni, se non in termini di amicizia. L’etiope avrebbe voluto costruire una lovestory con Barú, ma lo chef ha deciso di spegnere le sue aspettative su un possibile amore tra loro, gettando nello sconforto non solo lej ma al contempo anche i loro rispettivi fandom, ovvero i supporter dei “Jerú”.

Jessica Selassié mostra il suo cambiamento repentino , dopo il Grande Fratello vip 6

La princess si é rialzata a fatica dalla delusione qualificandosi prima come finalista e poi vincitrice finale del Grande Fratello vip 6 e la sua metamorfosi da ragazza insicura a donna con amor proprio si evince dallo scatto osé che ora manda il web in tilt, tra le annesse reazioni social più elettrizzanti, sul suo topless di fine estate. Nelle scatto hot trapela una nuova Jessy, seducente, in quanto sicura del suo essere e incurante del suo apparire agli occhi degli altri e dei giudizi altrui. “Migliorando me stessa”, si legge inoltre nella descrizione del post bollente, che mostra i miglioramenti di Jessica, come la tonicità degli addominali conquistata dall’etiope evidentemente con il giusto stile di vita sul mens sana in corporeo sano tra dieta equilibrata e attività fisica, una volta tornata alla vita reale dopo il reality.

E le risposte del web sono perlopiù di consenso: “Sexy e bellissima”, “Madonna mia Jessy, ci vuoi fare morire…”, “Mi hai tolto il respiro”, si legge tra i commenti più focosi degli utenti, a margine del post osé. Per la serie, Jessy é rinata e non avendo più paura di non piacere ora si ama e si fa amare per ciò che é.













