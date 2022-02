Jessica Sélassié a pezzi per Barù, al Gf vip/ “Sono stanca e arrabbiata…”

Quando ormai manca sempre meno alla finale del Grande fratello vip, Jessica Sélassié finisce in preda ad un momento di sconforto, ed è a causa di Barù Gaetani. La princess etiope, in una serie di confidenze intimiste registrate nella Casa dei vip, fa infatti sapere di sentirsi confusa e al tempo stesso adirata per i continui tira e molla che riscontra nell’ultimo periodo nel rapporto instaurato con lo chef, con il quale lei avvierebbe da subito una storia d’amore. In occasione degli sfoghi liberatori, intanto, la princess etiope trova il pronto sostegno delle coinquiline vip, Sophie Codegoni e Soleil Sorge.

Grande fratello vip, Jessica Sélassié a cuore aperto su Barù: gli sfoghi pre-finale

Il prossimo 14 marzo 2022 andrà in onda su Canale 5 la finale del Grande fratello vip in corso e, nell’attesa, Jessica Sélassié non nasconde l’amarezza per quello che si preannuncia -a detta sua- l’epilogo di un flirt sul nascere con Barù Gaetani (che ambisce a diventare un latin-lover, mirando alla conquista di più donne, ndr). I due conoscenti vip si sono più volte scambiati attenzioni che lascerebbero pensare che ci sia del tenero tra loro, tanto da dare vita al fandom di coppia, Jeru, eppure però i risvolti della conoscenza intima tra la princess e lo chef non sono positivi.

Così come anticipa Jessica (che minaccia di adire le vie legali contro Nathalie Caldonazzo, ndr), in uno sfogo in confidenza con Sophie Codegoni: “A quanto pare io non capisco mai niente, sono stufa e arrabbiata con me stessa”. ” Ma che ti manca, che devi stare dietro a qualcuno così? -replica l’ex Uomini e donne, riferendosi al rapporto tra la princess e lo chef-. Lui se lo sta negando, ma se ad un certo punto lui non prende una decisione, che deve continuare con i tira e molla, che deve farti stare male, allora sti cavoli, veramente il mare è pieno di pesci. Non devi rincorrere nessuno”. E ancora, prosegue Sophie, dispensando consigli a Jessica: “O sperare che lui si sblocchi e cambi idea. Dai lo stacco. Se lo sta negando, arriva. Sennò ciao”.

Jessica Sélassié delusa da Barù: la confidenza a Soleil Sorge, al Grande fratello vip 6

Non manca poi per Jessica Sélassié uno sfogo liberatorio, sempre su Barù Gaetani e le sue pene d’amore, in confidenza con Soleil Sorge, che di recente è stata protagonista di un sogno erotico dello chef. Ad avviare la confidenza tra le due gieffine è Soleil, che esorta così Jessica a tornare in sé: “Mi dà veramente fastidio vederti così. Io so che sei bella carica e piena di energia. E quindi non voglio vederti così”. “Eh amore- replica quindi la princess-, non è colpa mia, ci sono cose che mi mandano in confusione”.

Insomma, Jessica sembra proprio non riuscire a prendere una decisione, almeno non per il momento, sulla liaison che la vincola a Barù al Grande fratello vip. Staremo a vedere cosa le riserverà il destino.

