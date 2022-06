Jessica Selassiè accusata per una foto “Sei irriconoscibile”/ Bufera sul web: interviene il fotografo

Jessica Selassiè nel mirino per una foto postata su Instagram: “Sei irriconoscibile”

Jessica Selassiè nel mirino delle critiche. La maggiore delle sorelle Selassiè, vincitrice del Grande Fratello Vip 6, è finita nella bufera a causa di alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram, appartenenti a un servizio fotografico. In una di queste in particolare Jessica apparirebbe “irriconoscibile” secondo alcuni utenti. Da qui l’accusa di usare troppi filtri e di aver editato male la foto in questione.

Un’accusa piovuta anche sul fotografo che, sentitosi tirato in ballo, ha deciso di intervenire, smentendo l’uso di filtri per cambiare l’immagine di Jessica. “Sono le luci, solo le luci”, scrive il fotografo in replica ai commenti, “Servono per illuminare ma non ho modificato nulla, lo giuro! Però dalla prossima farò più attenzione, promesso!” ha aggiunto.

L’irriconoscibilità di Jessica Selassiè nella foto, dunque, sarebbe dettata da un uso troppo forte delle luci e non da modifiche fisiche: è quanto il fotografo che ha immortalato la Selassiè ha spiegato ai fan che continuano ad accusare di un uso improprio di filtri sull’immagine della ragazza. D’altronde Jessica ha un folto numero di fan che la seguono assiduamente, come si è dimostrato anche nella questione riguardante l’amicizia con Barù.

Proprio di recente Jessica ha voluto spegnere le speranze di quei pochi che ancora credono in una possibile storia d’amore con Barù, augurando invece all’amico e alla sua nuova fiamma Maria Ludovica Perissinotto di essere felici: “Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole. Per lui ci sarò sempre, come lui per me”, ha infatti scritto in un post pubblicato alcuni giorni fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HIH Princess Jessica MHS (@jessyselassie)













