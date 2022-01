Jessica Selassiè: “Alex Belli e Delia? Hanno rotto i cog*ioni”/ “Il solito pippone…”

L’ennesimo capitolo della storia tra Delia Duran e Alex Belli ha fatto esplodere il malumore di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 stanchi di dover assistere ad un blocco abbastanza lungo in ogni puntata. Al termine della 38esima puntata del Grande Fratello Vip 2021 nel corso della quale Delia Duran e Alex Belli hanno spiegato il significato di amore libero, in sauna con Sophie Codegoni, ripercorrendo gli avvenimenti della serata, Jessica Selassiè non ha nascosto la stanchezza per tale dinamica.

“Lui ha detto game over e spero che sia un game over altrimenti sarebbe da mettersi tutti d’accordo che se iniziano a parlare di loro tre (Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge ndr) ci ritiriamo tutti in camera. Ci siamo rotto i cog*ioni di sentire il solito pippone del triangolo e di marito e moglie che non si capiscono”, dice Jessica facendo ridere Sophie.

Jessica Selassiè come Lulù contro Alex Belli e Delia Duran

Prima di Jessica Selassiè, anche Lulù Selassiè aveva manifestato la propria insofferenza nei confronti della dinamica tra Alex Belli e Delia Duran. Negli scorsi giorni, infatti, esattamente come la sorella maggiore, Lulù aveva proposto di chiudersi in camera durante il blocco dedicato ad Alex Belli e raggiungere il salone solo al termine della dinamica.

“Perché non ci lasciano tutti in camera a parte loro e arriviamo in salotto quando hanno finito? Sì ci chiamano quando hanno fatto, perché non ce la faccio più. Quando parlano di loro 3 vorrei sbattermi qualcosa in testa. Cioè sono seria, non ce la faccio. Alex con i suoi tweet del cazzo, ragazze io non ce la faccio più”, era stata la proposta di Lulù.

