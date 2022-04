Jessica Selassiè, altro che Barù: bacio con Biagio D’Anelli/ La foto spacca il web

Jessica Selassiè, reunion con Biagio D’Anelli e gli altri ex vipponi

Jessica Selassiè, insieme alla sorella Clarissa, si è concessa un weekend milanese. Approfittando di uno shooting fotografico con Alex Belli, Jessica e Clarissa hanno raggiunto il capoluogo lombardo ieri sera. Insieme ad Alex Belli, senza la sua Delia Duran, ospite dell’Isola dei Famosi 2022, le sorelle Selassiè hanno trascorso la serata in un locale milanese dove è andata in scena una reunion con altri concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Jessica, Clarissa e Alex Belli si sono così divertiti in compagnia di Biagio D’Anelli, Giacomo Urtis e Valeria Marini. Alla serata erano presenti anche Tommaso Zorzi, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

Non c’era, invece, Lulù che, pur essendo attesa a Milano per lo shooting con Alex Belli, ha preferito restare a Roma per festeggiare in modo romantico il settimo mesiversario con il fidanzato Manuel Bortuzzo. Senza Lulù, Jessica e Clarissa si sono divertite con gli amici e, nel corso della serata, la vincitrice del GF Vip 6 si è anche lasciata andare dando un bacio a Biagio.

Jessica Selassiè e Biagio D’Anelli: nasce una nuova coppia?

La foto del bacio tra Jessica Selassiè e Biagio D’Anelli è stata pubblicata tra le storie di Instagram dall’opinionista e ha spaccato il popolo del web. C’è chi si mostra felice per la serata spensierata che ha deciso di regalarsi Jessica e chi teme che la Selassiè possa incorrere in una nuova delusione sentimentale. In realtà, quello tra Jessica e Biagio è stato un semplice bacio a stampo tra due amici che hanno trascorso insieme una serata ricordando le settimane vissute al Grande Fratello Vip.

Jessica, dunque, diversamente dalle sorelle Lulù e Clarissa, entrambe fidanzate e innamorate, è ancora ufficialmente single. Clarissa, tuttavia, nel corso di una diretta Instagram, ha svelato l’esistenza di diversi pretendenti per Jessica. Arriverà l’amore anche per lei? In attesa di scoprirlo, Barù appare un lontano ricordo.

