Jessica Selassiè assente nel promo del GF Vip 7/ Bufera sul web, ma non è l’unica…

Jessica Selassiè: l’assenza nel promo del Grande Fratello Vip 7 fa rumore

Manca sempre meno all’inizio del Grande Fratello Vip 7 e con la messa in onda del primo promo ufficiale, è partito il countdown. Nel promo con cui si annuncia il ritorno del padre di tutti i reality manca Jessica Selassiè, la vincitrice della sesta edizione che, nella finalissima del 14 marzo scorso, ha battuto Davide Silvestri. Un’assenza, quella di Jessica, che non è passata inosservata scatenando la durissima reazione dei suoi fan che, sui social, si sono scagliati contro la scelta di non includerla nel promo ufficiale.

Jessica è stata sicuramente una delle protagoniste della scorsa edizione restando nella casa per sei lunghi mesi e dando vita a diverse dinamiche con l’iniziale rivalità con Sophie Codegoni per Alessandro Basciano e il feeling particolare con Barù. “Piangendo per questo spot ci sono letteralmente tutti i protagonisti e le protagoniste della scorsa edizione tranne la vincitrice”, scrive una ragazza su Twitter.

Gli assenti nel promo del Grande Fratello Vip 7

In realtà, Jessica Selassiè non è l’unica assente nel primo promo del Grande Fratello Vip 7. Nel promo ci sono Soleil Sorge, Alex Belli e Lulù Selassiè che sono stati indubbiamente dei protagonisti indiscussi della sesta edizione del reality e ci sono anche Gianmaria Antinolfi, Katia Ricciarelli, Carmen Di Pietro, Alessandro Basciano e Delia Duran, ma mancano altri protagonisti veri del GF Vip 6 come Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, Aldo Montano, Davide Silvestri e lo stesso Barù.

Tuttavia, quello attualmente in onda è solo il primo promo. Tutti gli assenti troveranno spazio nei prossimi spot che saranno trasmessi per scatenare la curiosità del pubblico?

Piangendo per questo spot ci sono letteralmente tutti i protagonisti e le protagoniste della scorsa edizione tranne la vincitrice 😭 pic.twitter.com/QdT7f2wzQo — BagnoTrash (@bagnotrash) August 2, 2022













