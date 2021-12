Jessica Selassiè attacca Alex Belli e Delia Duran/ “Due attori, sceneggiatura scritta”

Jessica Selassiè non crede ad Alex Belli e Delia Duran. Dopo la squalifica dell’attore, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, si continua a parlare della situazione che, per tre mesi, ha coinvolto Alex, Delia Duran e Soleil Sorge. In confessionale, gli autori continuano a chiedere pareri agli altri concorrenti su quanto accaduto tra Alex e Soleil. Quasi tutti sono convinti che quella di Alex sia stata una soap opera portata avanti sin dall’inizio e di cui ha poi perso il controllo. Jessica, in particolare, in confessionale, ha espresso senza esitazione il proprio pensiero su Belli e Delia Duran che, negli ultimi tre mesi, è entrata più volte nella casa sia per confrontarsi con il marito che con la stessa Soleil.

La più grande delle principesse Selassiè svela di considerare Alex Belli e Delia Duran gli attori di una sceneggiatura scritta dallo stesso Belli che, però, ha perso le redini della situazione non avendo un buon regista a dirigerlo.

Jessica Selassiè, confronto con Alex Belli?

“Anche i migliori attori hanno bisogno di un regista. Visto che la sceneggiatura l’ha scritta Alex Belli insieme a Delia Duran, credo che dopo un po’ le sia sfuggita di mano e quindi, dopo un po’, la soap…”, ha detto Jessica in confessionale confermando di non credere affatto ai sentimenti per Soleil Sorge. A pensarla come Jessica sono anche molti inquilini della casa del Grande Fratello Vip 2021, Katia Ricciarelli in primis.

Belli che è tornato sui social con un video in cui si lascia andare ad una dedica musicale, tornerà nella casa di Cinecittà per un confronto con Soleil Sorge, Jessica Selassiè e tutti gli altri concorrenti che hanno parlato di lui subito dopo il suo addio al reality per squalifica?

