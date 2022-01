Jessica Selassiè attacca: “Delia Duran legge un copione”/ L’accusa della gieffina

In un’ edizione da cardiopalma del Grande Fratello VIP, Jessica Selassiè sgancia una bomba, attaccando la tanto discussa Delia Duran. Come riportato dal portale Isaechia.it, Delia Duran è stata vista intenta a leggere quello che aveva tutta l’aria di essere un copione. La Principessa lo ha raccontato all’amica Manila Nazzaro, a Giucas Casella e a Lulù, sua sorella. Jessica ha affermato: “Prima sono entrata in camera e ho visto Delia con una mano sull’anta dell’armadio e con l’atra come se stesse leggendo qualcosa. Quando ci ha vito entrare è letteralmente sbiancata e poi ha spinto con la mano”. A questa affermazione, Manila Nazzaro ha allora risposto dicendo di aver già visto Delia comportarsi così, mentre era intenta a mettersi una crema.

L’accusa di Jessica Selassiè è senz’ombra di dubbio importante, e mette in discussione la veridicità del comportamento di Delia all’interno della casa del Grande Fratello VIP. L’ex Miss Italia ha sicuramente smosso le acque da quando è entrata in casa, e ha attirato inevitabilmente l’attenzione su di sé.

Tra le varie dichiarazioni di Delia Duran, c’è sicuramente quella in cui ammette di aver amato una donna in passato. La moglie (o ex) di Alex belli ha infatti dichiarato la sua bisessualità, e si vocifera che la persona in questione sia Aida Yespica. Anche quest’ultima aveva ammesso in passato di aver avuto una relazione con un’altra donna, e i conti sembrerebbero dunque tornare. Per quanto riguarda la situazione tra lei e Alex Belli, sembrerebbe definitivamente finita. L’ex Miss Italia ha dichiarato: “Io lo voglio davvero lasciare. Sono seria, vorrei lasciarlo. Vorrei tanto avere questa forza. Se avessi una casa, sai quanto l’avrei già mandato a fare in c*lo? Te lo giuro”

L’ex Miss Italia ha poi aggiunto: “Sono una donna libera! Finalmente! Liberissima! Festeggiamo in piscina. Viva la libertà, la mia. Perché basta, ho deciso io. Ho lasciato Alex, non me ne frega un c*zzo, perché lui ha fatto schifo. Mi sono rotta i c*glioni! Ho superato il limite ed è finito tutto”, come riporta Biccy.it.

