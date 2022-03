Jessica Selassié, baci hot con Barù/ “Ora mi aspetto una cosa da lui”

Jessica Sélassié e Barù sono stati i protagonisti di un lungo tira e molla dentro la casa del Grande Fratello VIP. Avvicinamenti turbolenti e allontanamenti velenosi, i due concorrenti gieffini hanno appassionato il pubblico per mesi, dividendolo nettamente. C’è infatti chi crede che le distanze tra Barù e Jessica fossero costruite a tavolino, per un discorso strategico. Ma in tanti sono anche convinti che la coppia possa sbocciare definitivamente fuori dalla casa. “

Per me è stato un grande compagno di viaggio nella casa – ha raccontato Jessica Sélassiè a proposito della sua storia con Barù. “Mi ha aiutato a rinascere: se non fosse stato per lui molti lati di me sarebbero rimasti nascosti. Nella casa ci sono stati solo bacetti innocui, ma ora mi aspetto il vero bacio appassionato. Ci conosceremo fuori”.

Jessica Selassié e Barù, il grande freddo dopo il reality ma anche una dolce dedica velata

Jessica Selassié e Barù vogliono conoscersi in maniera approfondita ora che hanno messo alle spalle la loro avventura al Grande Fratello VIP. Tuttavia i malintesi non sono terminati tra i due gieffini una volta chiusa la porta rossa. Infatti diversi fan hanno notato come lo chef abbia preso le distanze dalla Princess dopo la finale, quando lui si è lasciato andare ad un abbraccio travolgente con Soleil Sorge, senza considerare la trionfatrice del GF VIP. “Ho preso una cotta per Barù”, ha poi confermato Jessica a Verissimo, dopo il dolce post pubblicata da Barù con la scarpa principesca dedicata proprio a lei. “Tra di noi c’è una grande attrazione fisica”, ha ribadito la vincitrice del GF nell’intervista. Vedremo dunque se questo feeling si tramuterà in qualcosa di più importante nelle prossime settimane.

