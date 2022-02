Jessica Selassiè, balletto sexy per Barù/ “Che brava e che bella sei”, ma dal web piovono critiche

Jessica Selassiè si è esibita nella casa del Grande fratello Vip 2021 in un balletto davvero da urlo. La Principessa, danzando sulle note della hit di Rihanna “What’s my name”, brano con Drake del 2010, ha sfoggiato tutte le sue dote canore, accompagnate da un balletto molto sexy. Come potete notare dal video che trovate qui sotto, la sorella di Lulù e Clarissa ha ballato davanti a Giucas Casella e al suo Barù, ricevendo i complimenti di entrambi. “Guarda che bella così”, ha commentato proprio il mago, mentre il food blogger ha aggiunto, confermando: “Vedi quando canta quanto è bella quando canta, canta per noi, canta anche bene”.

Un’esibizione che non è passata inosservata anche al popolo della rete “Vedo solo una ragazza che ascolta una bella canzona e balla divertendosi. Ma ovviamente c’è gente che ha da criticare pure su questo”, scrive un utente, mentre un altro aggiunge: “Giucas mi fa morire, cmq veramente la più bella della casa”. Un altro follower sottolinea: “Troppo bellina è mai volgare ! Lei pulita e candida alla faccia di tutte ! Balla piccolina che vai alla grande!”. Sulla falsa riga: “Hanno ragione : cardigan, pantalone, sneakers e coda di cavallo ed è sensuale come nessun’altra lì dentro”. E ancora: “Jessica sta solo ballando, non sta facendo nulla di male. riprendetevI!!”.

JESSICA SELASSIE’ CANTA E BALLA, MA ALCUNI UTENTI SUI SOCIAL L’ATTACCANO

Commenti che sono stati pubblicati in particolare in risposta a chi ha giudicato invece in maniera negativa, non si sa bene per quale motivo, la performance “canterina” di Jessica Selassiè per Giucas Casella e il buon Barù.

Fra coloro che hanno criticato la Princess, un utente che ha scritto: “Questa è disperata per un bacio entro domani per la puntata…lui ubriaco marcio lei sempre più in basso a livello di dignita’”. Ovviamente si dissociamo da tali parole, anche perchè nel balletto di Jessica Selassiè non si può notare nulla di male se non una ragazza che ha voglia di cantare e ballare in compagnia di due amici.

