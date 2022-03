Jessica Selassié ballo sexy per Barù/ Ma lui preferisce Soleil Sorge

Jessica Selassié balla per Barù

Ieri nella casa del Grande Fratello Vip, dopo una giornata tranquilla, i concorrenti si sono riuniti per un’apericena a base di musica e spensieratezza. Come da tradizione, martedì è il giorno dell’aperitivo. Jessica Selassié e Sophie Codegoni sono andate al Market per recuperare tutto il necessario per brindare: “A noi!”, ha detto Sophie. Dopo le piadine preparate da Barù, in Casa è partita la musica. Miriana e Jessica hanno aperto le danze con una sfida di ballo, seguite poco dopo dal resto dei Vip. Poco dopo Jessica si è esibita per il resto del gruppo con un twerking molto sensuale, mostrando il suo lato b a Barù. A chiamare in causa il nobile toscano è stata Delia Duran: “Barù, pensaci tu”, ma il nipote di Costantino Della Gherardesca non sembra essere rimasto particolarmente colpito dall’esibizione della principessa.

Lulù Selassiè fa cadere la maschera a Jessica?/ "Dà sempre la colpa a me, lo fa per…"

Ma Barù balla con Soleil Sorge

Sui social in molti hanno criticato il comportamento di Jessica Selassié: “È tutto inutile non ti vuole”, “Ma no Jessica ti prego. ma perché ridursi così?” e “Sempre con questi balletti… Solo per farsi vedere da Barù che se ne frega di lei”, hanno scritto alcuni utenti su Instagram. Su Twitter altri fan del Grande Fratello Vip si sono accorti che poco dopo Barù si è alzato dalla sedia per ballare con Soleil Sorge: “L’ho visto ieri in diretta, appena l’ha vista arrivare è saltato dalla sedia. A mio avviso lui preferisce questo modo di ballare, rispetto a quello imbarazzante di Jessica”, ha commentato una ragazza. Altri sostengono che Barù preferisce l’influencer alla principessa: “Si è nettamente innamorato di Soleil, è palese dai come fate a non vederlo”.

Manila Nazzaro critica Lulù "Ancora immatura, pensa a se stessa"/ Appoggia Jessica e…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gfvipvideo (@mondodelreality)

Barù che si alza per ballare con Sole. Mai fatto per nessuno 🥰#gfvip #solearmy pic.twitter.com/UTmPAluBJM — sonja goronja (@sonjagoronja) March 2, 2022

LEGGI ANCHE:

Delia Duran a Jessica Selassiè: "Non aspettare Barù"/ "Fai regina come me con Alex"

© RIPRODUZIONE RISERVATA