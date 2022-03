Jessica Selassié: “Barù mi piace. Primo bacio? Arriverà”/ “Lui vuole vedermi…”

Jessica Selassié, vincitrice del Grande Fratello Vip, è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 20 marzo 2022. “Da sempre vedevo mia sorella Lulù vincitrice – ha rivelato la giovane –. Per me era fortissima, invece è uscita contro Davide… Lei voleva vincere, perché magari rispetto a me che sono più grande cercava di essere prima. Lei ha però vinto comunque! Ha trovato l’amore”.

Jessica Selassié, baci hot con Barù/ "Ora mi aspetto una cosa da lui"

Dopodiché, Jessica Selassié ha rivelato di avere subìto bullismo da piccola: “Sono sempre stata una bambina molto silenziosa e non raccontavo mai cosa mi succedeva. Io per esempio sono celiaca e mi prendevano in giro perché mangiavo cose diverse dagli altri bambini. Poi sono ingrassata per via di alcuni problemi di tiroide e trasmettevo questo rifiuto di me stessa agli altri. Prima di entrare nella Casa ho avuto soltanto lunghe frequentazioni, tre in tutta la mia vita: una era sicuramente quella più dolce, poi c’è stato un altro che mi metteva sempre alla prova e mi faceva sentire sempre sbagliata. Il terzo ragazzo mi ha fatto sentire Jessica: sono stata me stessa sempre, lui per esempio non sapeva neanche il mio cognome. Non avevo alcuna pressione addosso, ma tra noi è durata molto poco. Per cinque anni, poi, sono stata super single”.

Genitori sorelle Selassié e questione discendenza/ "Non abbiamo alcuna vergogna"

JESSICA SELASSIÉ: “NON MI SONO INNAMORATA DI BARÙ, MA MI PIACE”

Nel prosieguo di “Verissimo”, Jessica Selassié ha affermato che “di Barù non mi sono innamorata, anche perché non ci conosciamo ancora. Lui è stato un supporto dentro la Casa, mi ha aiutato a rinascere e a far emergere tutti i miei lati più nascosti e femminili. Io gli voglio bene e mi piace, tra di noi c’è sicuramente attrazione fisica. Dobbiamo però fare ancora la nostra prima uscita e darci il primo bacio. Ci siamo scambiati bacetti leggeri sotto quella capanna, però secondo me il bacio appassionato arriverà. Ieri sera ci siamo sentiti e mi ha detto che mi vuole vedere”.

Jessica Selassiè, "Ho preso una bella cotta per Barù"/ "Dobbiamo conoscerci fuori…"

L’avvicinamento al nipote di Costantino della Gherardesca non è stato casuale per Jessica Selassié: “Lui mi piaceva e mi piace veramente. Io di lui mi fidavo, ma non sentivo piena fiducia da parte sua. Forse era condizionato da alcune voci nella Casa”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA