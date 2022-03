Jessica Selassiè “Barù? Si è imbarazzato molto quando…”/ Le rivelazioni della principessa

Jessica Selassiè, rivelazioni su capanna e Barù “Abbiamo parlato e ci siamo solamente abbracciati”

Jessica Selassiè si è confidata con Sophie Codegoni. La principessa ha trascorso del tempo con Barù al Grande Fratello Vip sotto la capanna ed è riuscita ad avere un confronto con lui lontano dalle telecamere. Prima di mettersi a dormire, Jessica ha iniziato a parlare con Sophie di quanto era accaduto con Barù. Jessica ha rivelato a Sophie che lei e Barù si sarebbero solo abbracciati: “Abbiamo parlato e ci siamo solamente abbracciati”. Jessica è imbarazzata e si mette a ridere. Rivolgendosi a Sophie le dice: “Abbiamo parlato anche di te. Barù mi ha detto che a me veniva spontaneo raccontare le cose a te e Lulù. Questo però lo mette in imbarazzo perché lui sa che poi finisce in puntata”. Sophie ha infatti raccontato a Jessica di aver finto di non sapere nulla di questo incontro in tenda e di averglielo chiesto a Barù. Jessica poi fa una rivelazione: “Barù ha detto che si è imbarazzato molto quando ho parlato della presenza in puntata”. Per Jessica è stato un bel momento quello trascorso assieme a Barù.

Sophie le chiede: “Ti è servito un po’?”. “Si, sono molto più tranquilla” risponde Jessica e le dice che grazie questa conversazione ha finalmente ottenuto più informazioni sia sulle sue intenzioni che sulla sua vita privata. “Si è raccontato un po’, ci sono stati anche dei momenti di silenzio, ma non erano silenzi imbarazzanti”. Jessica è ora convinta che Barù sia mosso da un interesse sincero e che dietro non ci sia nessuna strategia.

Nelle ultime settimane al Grande Fratello Vip Jessica Selassié sta facendo parlare molto di sé sia per la sua storia impossibile con Barù sia per il rapporto complicato con la sorella Lulù. Durante la puntata di giovedì 3 marzo, Alfonso Signorini invita le due principesse nella Superled e cerca di capire cosa stia accadendo tra loro. Viene mandata in onda una clip esplicativa e, subito dopo, prende la parola Lulù per evidenziare la sua delusione rispetto a quanto sentito nel video: se è felice per il cambiamento della sorella e per la maggior sicurezza acquisita rispetto all’inizio del Grande Fratello Vip, Lulù sottolinea di non accettare l’allontanamento da lei. Vorrebbe passare più tempo possibile con Jessica. Il conduttore interpella Jessica, che in un confessionale dice una frase molto forte, ossia che la sorella, pur di vincere, andrebbe anche contro di lei. La principessa conferma quanto detto poiché ha notato che tra loro si è creata della competizione e ciò la infastidisce. Inoltre, Jessica Selassiè afferma che, a poche puntate dalla fine del programma, vorrebbe concludere il percorso nel migliore dei modi e ritiene che, se dovesse ipoteticamente vincere lei, Lulù ne rimarrebbe ferita. In tutta risposta, Lulù conferma di voler vincere, come tutti gli altri concorrenti. Dallo studio del Grande Fratello Vip prende la parola la terza sorella, Clarissa, amareggiata da quanto visto. La principessa minore rimprovera le sorelle per le offese che si sono rivolte e invita entrambe a mantenere la calma. Le due principesse rientrano in Casa e Alfonso chiede spiegazioni anche rispetto a un altro scontro, avvenuto il giorno prima. Protagonisti sono Lulù e Barù. Anche in questo caso, Lulù accusa Jessica Selassiè di non averla difesa. I toni si accendono e dallo studio interviene Manuel, il fidanzato di Lulù, per sottolineare che, a causa della stanchezza dovuta ai quasi 6 mesi di reclusione, tutti tendono a scontrarsi per questioni futili. In realtà, Jessica e Lulù dovrebbero concentrarsi sull’amore familiare che le lega. Riprende la parola Signorini per invitare Jessica a dire qualcosa; infatti, se Lulù continua a parlare in modo concitato, sovrastando gli altri, Jessica ha un atteggiamento opposto: tace.

Jessica Selassiè si limita a dire di non amare gli scontri e di non rispondere alle offese poiché, conosce Lulù e la ama così com’è. La serata è ricca di emozioni per Jessica che, purtroppo, finisce al televoto. La ragazza viene nominata al Grande Fratello Vip da Soleil e Giucas ed è candidata all’eliminazione con Davide e Miriana. Al termine della puntata, Manila, Soleil e Delia commentano alcuni atteggiamenti visti in serata e, in particolare, quelli delle due principesse. Manila, supportata da Soleil, si dice infastidita dalla smania di arrivare in finale delle sorelle Selassié. Anche Delia condivide l’opinione delle due compagne e ipotizza che Jessica e Lulù puntino alla vittoria per motivi economici. Tuttavia, se hanno davvero bisogno di denaro potrebbero trovarsi un lavoro.



