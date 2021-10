Jessica Selassié, chi è Dr.G?/ Presunto ammiratore “non mando io messaggi aerei!”

Nelle passate ore Jessica Selassié è stata la destinataria di una gradita sorpresa, ovvero un aereo con messaggio annesso, volato proprio sopra la Casa del Grande Fratello Vip. Il contenuto del messaggio aveva incuriosito non solo la principessa etiope ma anche il resto dei suoi inquilini. “Scrivimi”, si leggeva, formato “Dr.G”. Ma chi sarebbe il misterioso ammiratore che avrebbe pensato di sorprendere Jessica con un enigmatico messaggio aereo?

A svelare il possibile mittente era stata la sorella di Jessica, Lulù, che aveva prontamente attribuito la firma del messaggio aereo al medico di chirurgia estetica, Giulio Giammarioli, conosciuto dalle sorelle. Lucrezia non aveva avuto dubbi nell’attribuire a lui l’identità del misterioso medico e proprio questo aveva sollevato un vero e proprio polverone dal momento che sui social in tanti avevano colto la palla al balzo per accusare il professionista di volersi fare pubblicità, in vista magari di un ingresso nella Casa del GF Vip. Di fronte ai sempre più insistenti rumors, però, il diretto interessato ha deciso di farsi avanti ed intervenire sulla vicenda, con tanto di sonora smentita.

Il vero Dottor Giulio in queste ore ha smentito di essere lui il corteggiatore misterioso di Jessica Selassié. Non sarebbe stato il medico esperto in chirurgia estetica, dunque, a mandare il messaggio aereo firmandosi “Dr.G”, come evidenziato dal sito IsaeChia.it che ha riportato la smentita: “Non sono in alcun modo coinvolto nello striscione firmato Dr.G che ha sorvolato la Casa del Grande Fratello. Mi fa davvero piacere che le ragazze abbiano pensato a me e rivolgo loro la mia più grande simpatia e tutto il mio supporto. Ma non è stata una mia iniziativa”.

Il vero medico ha proseguito sottolineando di essere un professionista e di avere a cuore la sua credibilità e la sua immagine professionale: “Non cerco assolutamente fama tramite sotterfugi o mezzucci. Chiunque abbia dichiarato il contrario, infamandomi senza motivo, verrà opportunamente contattato dai miei legali”, ha aggiunto. Quindi ha spiegato che semmai fosse stato davvero lui, si sarebbe firmato “Dottor Giulio” e non “Dr.G” ed avrebbe mandato il suo messaggio di supporto anche alle altre sue pazienti presenti nella Casa, ovvero le altre sorelle Selassié e Soleil Sorge. Il medico ha tenuto anche a precisare di non avere nulla a che fare con le labbra delle principesse. Giulio Giammarioli, come precisato da 361Magazine è un medico estetico di Roma specializzato in lip filler e rino filler e gestisce una clinica. Sui social, in occasione della partecipazione al GF Vip delle sorelle Selassié e di Soleil aveva augurato a tutte loro un in bocca al lupo “col botto”.



