Jessica Selassié chiude con Barù/ Esplode il gossip, ecco cos’è successo!

Grande fratello vip 6, Barù Gaetani e Jessica Sélassié sono ai ferri corti: esplode il gossip

Hanno appassionato i telespettatori del Grande fratello vip 6, avviando una frequentazione intima tra loro sotto i riflettori della Casa più spiata d’Italia, senza però mai ufficializzare l’inizio di un flirt tra loro e ora, Jessica Selassié e Barù Gaetani, tornano al centro dell’attenzione mediatica per un curioso gesto social della princess. La vincitrice del Grande fratello vip 6, nel dettaglio, ha disattivato il segui verso la pagina Instagram di Barù Gaetani, così come fanno sapere i fan dei Jerù, la crasi con cui i telespettatori del reality dei vip usano definire sui social la princess in coppia con lo chef, sognando l’ufficializzazione di una loro storia d’amore. Il motivo alla base della scelta della princess etiope, di prendere le distanze dallo chef dalle origini nobili? Incalzata sul defollow avanzato ai danni di Barù Gaetani, in una diretta condivisa via social con i fan dei Jerù, la stessa Jessica Selassié ha spiegato il motivo della scelta, ovvero che non le sono affatto piaciute le dichiarazioni rilasciate dallo chef a Verissimo, rispetto al chiacchiericcio degli ultimi mesi sull’inizio di una loro lovestory.

“Sì ho levato il follow -fa sapere al web, Jessica, secondo quanto riprende Isa e Chia della diretta rivelatrice della princess-. Visto che ci sono rimasta male e non è stato un bel gesto gli ho tolto il segui, tutto qua. Non mi va di creare cose perché non c’è la necessità. Vorrei smettere di parlare di Barù perché la diretta è la mia e si parla di me e non prendetela a male, non sono incavolata, ma parliamo di altro ragazzi”. L’intervento social della princess, poi, prosegue: “Piccola comunicazione per i miei amati Jerù. In questo momento le acque non stanno scorrendo. Io voglio bene a Barù e so che lui me ne vuole solo che per il momento è un po’ così”.

Jessica Selassié: trapelano le dichiarazioni “indigeste” di Barù Gaetani

Ma quali sono, nel dettaglio, le dichiarazioni che Barù Gaetani ha rilasciato sul conto della conoscenza avviata con Jessica Selassié, che avrebbero indispettito la princess etiope? A quanto pare, la vincitrice del Grande fratello vip 6 non gradisce che lo chef abbia ammesso di aver voluto rivedere le persone a lui più care -tra gli ex coinquilini nella Casa, dopo il reality- e tra quest’ultime non è inclusa Jessica. “Sono single e sto bene così al momento -ha esordito lo chef dalle nobili origini-. No, io e Jess non ci siamo visti dopo il Grande Fratello Vip. Davvero, non l’ho ancora rivista, ho rivisto Davide due volte però. Se voglio vederla? Sì, ma le persone che volevo vedere le ho già riviste”. L’intervento che ha a quanto pare indispettito la princess, poi, prosegue: “Poi vorrò vedere anche lei poi. Al momento sono impegnato, ho un sacco di cose da fare adesso. E no, non sono innamorato di lei. Mettiamo fine a questa storia che non c’è mai stata. Le voglio bene, ho tanto affetto per lei, ma la vedo come un’amica. Però basta così con questa storia, perché tra noi c’è amicizia”.

Che Jessica possa mai tornare indietro sui suoi passi con Barù Gaetani, via social con un re-follow? Chissà!











