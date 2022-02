Jessica Sélassié choc “Alex Belli mi ha baciata davanti a Delia e Soleil”/ Scoppia la polemica

Il nuovo party a tema del Grande fratello vip riserva grandi colpi di scena ai telespettatori di Canale 5, con il retroscena su quella che si preannuncia essere l’evoluzione del triangolo in un quadrilatero, nella Casa deiGrande fratello vip. Nel dettaglio, alla festa in maschera Alex Belli si divide tra la promessa sposa, Delia Duran, e Soleil Sorge, mostrando una complicità ritrovata con la venezuelana, per poi avere una lite passionale con l’italo-americana, dove i due si lanciano un’accusa reciproca. Nel frattempo, Jessica Hailé Sélassié rivela nel gioco un bacio inaspettato, rubatole da Alex nel corso dei festeggiamenti. Una confessione che ora desta clamore mediatico e divide l’opinione dell’occhio pubblico.

Grande fratello vip, Jessica Hailé Sélassié svela l’effusione con Alex Belli

Il Wild Party che si registra in queste ore al Grande fratello vip in corso non smette di sorprendere, con una confessione spiazzante di Jessica Hailé Sélassié sul conto di Alex Belli, condivisa con Sophie Codegoni. Si tratta del retroscena di un bacio rubato dall’attore all’etiope nel bel mezzo del party dei vipponi in maschera, occasione in cui Alex e Soleil Sorge si accusano a vicenda di nascondere i sentimenti nutriti l’uno per l’altra, svelando così il loro amore. Ma non solo, perché l’attore, poi, reagisce incredulo al bacio saffico tra la promessa sposa, Delia Duran, e l’amica intima, Soleil Sorge, seppur senza mettere in discussione la promessa di nozze che lo vincola alla venezuelana, aprendo tacitamente ad un “ménage a trois”. Ma il triangolo, in realtà, potrebbe presto rivelarsi un quadrilatero.

In confidenza con Sophie, infatti, princess Jessica svela sotto shock l’effusione avuta con Alex dinanzi a Soleil e Delia, al Wild Party: “Alex mi ha baciata davanti a Delia e Soleil. Mi fa ‘è tutta la sera che volevo farlo. E io ‘ah’”.

Princess Jessica non ci sta al poliamore con Alex Belli, al Gf vip: la polemica

La confidenza di Jessica Hailé Sélassié condivisa con Sophie Codegoni al Grande fratello vip , poi, prosegue con la princess che si dichiara contraria ad un possibile poliamore condiviso con Alex Belli nella Casa. Visibilmente provata, quindi, aggiunge all’ex Uomini e donne: “Alex mi ha proprio preso per darmi un bacio. Però io ero rigida”. Insomma, pare proprio che Alex abbia rubato un bacio all’etiope, sotto gli occhi indiscreti delle primedonne della Casa, Delia Duran e Soleil Sorge.

E, intanto, nel web è in corso una polemica social sul preannunciato quadrilatero della Casa, con i commenti critici più disparati degli utenti: “Che degrado! La peggiore edizione del Gf, è stato toccato il fondo! Che vergogna!”; “Con questo direi che si è raggiunto l’apice del degrado”; “Un po’ di decenza, livelli imbarazzanti, forse la D’Urso era meglio. Signorini che format sta conducendo?”.

Insomma, i più tra i telespettatori in Italia sembrano non accettare il “poliamore” in tv, così come Jessica: che l’etiope possa avere la meglio sui protagonisti del triangolo, alla finale del gioco, in linea con il pronostico di Giulia Salemi?

