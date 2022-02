Jessica Selassié choc “Barù in confessionale ha detto: Tranquilla fuori da qui una botta te la do”

Nulla di fatto tra Jessica Selassié e Barù la cui storia sembra proprio non voler decollare al Grande Fratello Vip 2021 e la principessa ha confessato a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano una frase detta dal concorrente in confessionale, rivolgendosi ad Alessandro la principessa ha confessato: “Ti sei perso la perla di Barù in confessionale, mi fa: si tranquilla, che fuori da qui una botta te la do, così ti preparo per quando devi trovare l’amore, perché il mio cuore è chiuso”.

Manila Nazzaro imita la parlata cinese, Barù sbotta "Roba razzista"/ "Fai il verso…"

I due concorrenti non hanno gradito la frase di Barù e il suo comportamento in generale, Alessandro Basciano per sdrammatizzare la situazione ha commentato: “E fatti dare sta botta da Barù”, La principessa, è stata al gioco rispondendo alla sua affermazione: “Eh, infatti, che ci frega!”.

Jessica Selassié confessa la frase di Barù nei suoi confronti

Anche Sophie Codegoni ha commentato la frase poco carina detta dal concorrente in maniera meno ironica rispetto al fidanzato, dicendo all’amica: “Ma dagli tu una botta in testa a Barù!” una frase detta anche per spronare la ragazza ad abbandonare l’idea di avere una relazione con un uomo che non sembra portarle rispetto.

Delia Duran: "Ho baciato Barù così Jessica impara"/ "Continua a sparlare e..."

L’umore di Jessica Selassié dopo la rivelazione ai suoi amici sulla frase di Barù non è stato il migliore, così i due concorrenti hanno provato in tutti i modi a tirare su di morale la principessa e Alessandro ha commentato: “Organizziamo tutto, poi si presenta qualcuno al posto tuo e gli dici: ciaone!”.

LEGGI ANCHE:

Jessica Selassiè e Barù, giochi sensuali al GF Vip/ Lui lecca la coscia, lei sorride…

© RIPRODUZIONE RISERVATA