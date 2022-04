Jessica Selassié ci riprova con Barù Gaetani?/ Lei lo stuzzica con l’inglese pepato: “Selfish”

Grande fratello vip 6, Jessica Selassié di nuovo vicina a Bar Gaetani: il gesto social

Hanno appassionato i telespettatori del piccolo schermo con il loro legame all’insegna della complicità instauratosi tra loro tra le mura del Grande fratello vip 6 e in queste ore Jessica Selassié e Barù Gaetani tornano al centro del gossip per un curioso gesto social della princess etiope. Dentro e fuori la Casa più spiata d’Italia, durante e dopo la permanenza al Grande fratello vip 6, Jessica Selassié non ha mai fatto mistero di subire il fascino delle chef né di sentirsi molto legata a lui, nonostante Barù abbia palesato di vederla come un’amica, e in queste ore lei torna ad accendere la speranza dei fan che la vorrebbero vedere fare coppia fissa con lo chef dalle nobili origini.

Come ci riesce? La princess etiope si rende protagonista di un curioso commento social rilasciato a margine di un nuovo post condiviso dallo chef su Instagram, che farebbe pensare -ai più tra i fan- ad una provocazione lanciata all’esperto di cucina, nel tentativo di accorciare le “distanze tra loro”.

Jessica Selassie e il messaggio destinato a Barù Gaetani post Grande fratello vip

Lo chef ed ex Grande fratello vip 6 ha postato lo scatto di un piatto a base di crostacei con la descrizione ermetica e sibillina “shellfish”, ovvero crostaceo, un’immagine che molto probabilmente immortala una passione culinaria del sexy e tenebroso nonché buongustaio Barù Gaetani. E a margine del post, tra i molteplici commenti, emerge anche quello della trionfatrice di Jessica Sélassié, che riprende la caption usata da Barù “shellfish” rivisitandola con un termine pepato, “selfish”, che tradotto dall’inglese all’italiano significa “egoista”, ed è corredato dall’emoticon di una mano che fa il gesto delle corna. Che sia una frecciatina il messaggio della princess destinato allo chef Barù Gaetani, o semplicemente un invito ermetico ad un rendez-vous dinanzi a un piatto a base di crostacei?

A margine del messaggio social che Jessica Selassié ha rilasciato sul profilo Instagram di Barù Gaetani, c’è chi intanto si chiede se la princess etiope possa essere in qualche modo adirata per un atteggiamento dello chef. Chissà quale verità si cela dietro il curioso gesto social della principessa per lo chef.











