Jessica Selassié parla di Barù dopo tanto tempo: “Non era una persona propensa a…”

Come sappiamo, Lulù Selassié è stata condannata per stalking dopo la denuncia dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo, ma stavolta a finire al centro delle polemiche è stata la sorella Jessica Selassié che dopo il Grande Fratello si era fidanzata con Barù. Per la prima volta lo ha confessato lei stessa durante la serata di ieri 13 aprile, rispondendo ad una domanda dei fan che le chiedevano delucidazioni sulla rottura: “Perché è finita? Probabilmente non era una persona propensa ad avere una relazione stabile. Su Instagram ha bloccato tutte e tre, così… senza motivo, senza senso”.

Jessica Selassié non si era mai esposta in questo modo e in passato aveva sempre dichiarato di essere single. In particolare, spegneva sempre le domande dei follower chiedendo loro di non chiederle niente su Barù. Non solo, la ragazza aveva anche confessato di essere single, ma era rimasta vaga sulla possibilità che i due potessero ritornare insieme. Al contrario, Barù Gaetani si è esposto in maniera decisamente meno controllata, con un tocco di rabbia dicendo di aver sempre provato fastidio per l’hashtag #Jerù.

Come abbiamo accennato, Barù era stato meno composto rispetto alle domande dei fan che insistentemente gli hanno chiesto per molto tempo delucidazioni su Jessica Selassié: “Vorrei avere una relazione seria ma chi mi piglia più che altro? Rompono i co**ioni ogni volta che parlo con qualcuna, e non credo che tante donne vogliano trovarsi in questa situazione de mer*a. Basta.”. Queste le sue parole alle domande dei fan, alle quali ha aggiunto: “Sono passati quanti mesi? Basta non se ne può più. Ridicoli“. Intanto i fan si sentono sollevati per non aver sospettato inutilmente una storia fra loro, e sui social corrono commenti come: “Non eravamo dei visionari“, e ancora, “Non era un’allucinazione collettiva. Ad aprile 2025 abbiamo la conferma“.