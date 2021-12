Jessica Selassiè confessione choc/ “Spendo 100 mila euro al mese e…”

Jessica Selassiè fa inferocire il web per il suo stile di vita. Jessica aveva partecipato al programma “Riccanza” e proprio nella clip di presentazione aveva svelato quanti soldi spendesse in un mese. La gieffina aveva così raccontato di spendere ben 100 mila euro al mese. Ma non solo. La Principessa aveva anche raccontato di essersi trasferita da sola in un appartamento a Roma con vista su Piazza di Spagna, uno dei luoghi più in voga della Capitale. Una sistemazione pagata dai suoi genitori che, fino a quel momento, mantenevano la princess con tutte le sue abitudini costose. La 27enne nel reality targato MTV in un video si faceva vedere in auto accompagnata dall’autista e spensierata durante l’aperitivo con le amiche. “Sono Jessica, sono la nipote dell’ultimo imperatore d’Etiopia, quindi sono una principessa”, sottolineava. “I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e penso mai li prenderò. Molto più comodo avere l’autista che ti aspetta quando fai shopping, così se hai i tacchi non ti fanno male neanche i piedi”, precisava Jessica.

Jessica Selassiè e Alessandro Basciano nuova coppia del GF Vip?/ Clarissa approva e…

Uno stile di vita che, forse, potrà continuare a mantenere con la futura eredità, che l’aspetta, o anche con parte dei soldi guadagnati grazie alla sua permanenza nel reality di Signorini. Jessica oggi sembra però un’altra persona e probabilmente sarà cambiato anche il suo utilizzo del denaro. Jessica a Riccanza faceva la sfrontata, mentre al GF Vip ha sempre mantenuto un profilo molto basso, nonostante abbia sempre fatto notare la sua carica nobiliare. Nella Casa a Signorini ha anche confessato in lacrime un passato difficile, quando i genitori hanno avuto difficoltà economiche e a stento riuscivano a mantenere lei e il resto della famiglia.

Jessica Selassié “Vorrei un aereo dai fan”/ Davide la consola “fai la tua strada”

GF VIP, Jessica Selassiè e il confronto con la sorella Lulù: “Ha molto più successo di me”

Qualche giorno fa, Jessica Selassiè ha manifestato l’intenzione di abbandonare il Grande Fratello Vip. La giovane aveva dichiarato: “Non sono motivata nello stare qui dentro non sono stimolata. Amore ci sono troppe donne ed è entrato un uomo solo. Non entra nessun bono per me, ho perso l’interesse. Io avevo già dei dubbi nel volermene andare. Ma non è per un uomo, è il fatto di motivazioni, non sono più stimolata. […] Magari io faccio il confronto perché sono andata con Aldo e Soleil. Cioè dopo tre mesi…il calore del pubblico non c’è. Quando sono andata in studio non ho sentito calore da parte del pubblico, sembra che stia qui a scaldare il letto. Sono sincera. Stasera in studio non c’era neanche Clarissa, non so se voglio restare”.

Alessandro Basciano flirta con Jessica Selassiè: "Potrei innamorarmi"/ Solel Sorge...

Jessica Selassiè ha percepito di non piacere al pubblico a casa: “Magari a casa non piaccio, ho avuto questa percezione. Sono stata salvata dalla nomination contro Patrizia solo perché lei era qua da due settimane. Quando siamo andate in studio Soleil ha avuto un calore che io non ho avuto, ma dopo tre mesi aspetto di arrivare a qualcuno. Non ho fan, quelli in studio battevano le mani solo perché dovevano farlo, mi sento inutile, servo solo a cucinare.[…] Lulù ha molto più successo di me, adesso mi sento banale ed inutile, al pubblico non sono arrivata, in puntata hanno mai parlato di me? Mai, sembro solo una che cucina, che fa la vittima e che è cattiva. Avete mai visto qualche clip su me? Mai”. Una dichiarazione che assomiglia a quella di Clarissa, da poco eliminata, che si lamentava per una scarsa considerazione da parte degli autori del programma.





© RIPRODUZIONE RISERVATA