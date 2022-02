Jessica Selassié confusa da Barù “mi rode il cul*”/ Lui “Io ambiguo ma se ti guardo…”

Jessica Selassié e Barù nelle passate ore hanno avuto un nuovo confronto nel corso del quale la giovane principessa etiope ha vuotato il sacco ed ha ammesso di essere stata molto confusa dal suo atteggiamento. L’esperto di food, chiacchierando amabilmente con Jessica a bordo piscina (e alla presenza silente di Lulù), ha lanciato una frecciatina alla ragazza con tono malizioso: “Ieri sera non avevi capito… zero veramente…”. Jessica ha confermato con tanto di motivazione: “Non avevo capito, perché tu non sei chiaro!”.

Barù, allora, parlando quasi in codice ha aggiunto: “Perchè te non cogli quella cosa… non ci arrivi”. L’imbarazzo tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip è palpabile e se l’interesse da parte di Jessica è ormai risaputo, non si può dire lo stesso per Barù: “Devo leggere tra le righe… sono stupida! L’hai capito adesso?! Perchè hai detto due cose diverse”, ha ribadito la principessa etiope, dandosi in parte la colpa ma sottolineando l’atteggiamento ambiguo dell’uomo nei suoi confronti.

Jessica Selassié confusa da Barù

Barù nei confronti di Jessica Selassié prova davvero un interesse o sta solo giocando nella Casa del GF Vip? Difficile a dirsi, fatto sta che replicando alle parole della ragazza, il nipote di Costantino della Gherardesca ha proseguito nel suo discorso asserendo: “Non ho detto due cose diverse, ti ho guardato negli occhi e ho detto qualcosa che se avessi… no, forse ieri sera ero un po’ ambiguo, ok… però se qualcuno ti guarda così e ti dici così, magari… Oggi hai capito?”.

Jessica ha ammesso di aver capito ma non ha nascosto di essere stata nel pallone: “Ho capito, però sono stata tutto il giorno in confusione… scusami ma te lo devo dire e mi rodeva il cul*!”, ha aggiunto in tono colorito facendo anche sorridere l’uomo dei suoi desideri. “Ah si? Dici? Mamma mia…”, ha chiosato lui tra l’imbarazzo ed il compiacimento.

