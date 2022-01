Jessica Selassiè confusa sul rapporto con Barù/ Gianluca Costantino e Antonio Medugno per dimenticarlo?

Jessica Selassiè confessa un suo malessere a Miriana Trevisan. La principessa è apparsa da subito interessata a Barù Gaetani. Un interesse che sembrava non corrisposto fino a quando Barù ha dichiarato di provare qualcosa per Jessica ma di voler evitare di iniziare una frequentazione nella casa del Grande Fratello Vip. Jessica però ha mostrato il suo disappunto a Miriana per il comportamento di Barù e teme che il nipote di Costantino Della Gherardesca si stia allontanando da lei. Miriana è convinta che tra i due VIP si sia creato un imbarazzo immotivato, creatosi da battute prese troppo sul serio e da simpatiche attenzioni che avrebbero dovuto cogliere con più leggerezza, cercando di non mettere fretta alla loro conoscenza ancora in crescita “Un po’ di ironia”, dice. Jessica però è confusa: “Non so se ho sbagliato qualcosa con lui”.

Jessica ammette però che non ci sia più complicità con Barù: “Io volevo solamente una cosa in più dell’amicizia che non è per forza il baciarsi sotto le coperte. Mi sento a disagio e non è più naturale come prima”. Jessica prosegue spiegando che Barù le ha messo un muro: “E’ il muro che mi ha messo il problema. Ho percepito questo rifiuto”, dichiara. La principessa non comprende come si debba comportare. Miriana pensa che Barù si sia dispiaciuto per il fatto di non essersi potuto ritagliare dei momenti da solo con lei: “Secondo me, a lui manchi. Lui si sente pressato perché non vuole avere una storia qui dentro”. Jessica Selassiè però è affranta: “Non mi cerca”. La donna fa notare alla compagna che anche lei dovrebbe metterci del suo, cercando di incentivarlo a passare più tempo insieme, senza troppe pressioni “Adesso è in fuga e tu non sei morbida, lo guardi sempre con un’aspettativa”. Jessica farà tesoro di questi consigli? Intanto l’arrivo dei tanto attesi e promessi “manzi” Gianluca Costantino e Antonio Medugno rischia di cambiare gli equilibri nella casa ed aprire ad una nuova stagione degli amori…

Jessica Selassiè ha affermato di essere convinta che Alex Belli sia ormai innamorato perso di Soleil Sorge, così come lo vedeva quando lui era ancora nella casa del Grande Fratello. La principessa, confrontandosi con Alex, gli dice quindi di fare una scelta, non solo per uscire con la faccia pulita dalla situazione, ma anche per evitare di far soffrire ulteriormente Delia, che non se la passa nel migliore dei modi. Ovviamente Belli svia, dicendo che non ha bisogno di scegliere. Durante le nomination palesi Jessica ha fatto il nome di Barù, e questa cosa sarà oggetto di discussione con Soleil nel dopopuntata: la principessa dice di averlo fatto per provocare l’uomo e invitarlo a fare un passo verso di lei, ma l’influencer si trova contraria, così come Davide e lo stesso Barù. Ma la donna non passa solo del tempo a scappare dagli screzi, la vediamo anche ballare con Giucas e discutere del suo outfit con le vippone. Le sue amiche decidono di approfondire il rapporto tra Barù e la Selassié: Sophie, Jessica, Nathaly e Lulù intervistano l’uomo e fanno domande sulla famiglia, ma anche sul suo carattere e poi sull’amore, dove l’uomo dichiara di non essere alla ricerca di una relazione, soprattutto al GFVip.

Dopo questo spezzone e dopo la puntata di TVGFVip Radio gestita da Jessica, Soleil e Barù, la principessa confessa una sua debolezza e si dice stufa dei due di picche che riceve da quando è nel programma, in particolare non capisce alcuni movimenti di Barù che sembra è rimasta rivolgerle attenzioni, e poi sembra infastidito da lei. La donna si confessa con Lulù e Miriana in sauna, e se la sorella le dice di lasciarlo perdere in quanto hanno davanti “il nuovo Alex”, la seconda le consiglia di aspettare e osservare l’evolversi della situazione. Jessica non ha ottenuto l’immunità ma è riuscita a salvarsi dal televoto, in cui però è finito Barù anche grazie al suo voto provocatore. Sicuramente il suo personaggio sta entrando sempre di più nella vita della casa rispetto ai primi mesi, infatti abbiamo imparato a conoscere la principessa nei suoi pregi e nei suoi difetti. Speriamo per lei che la storia con Barù inizi, oppure, che un principe arrivi finalmente a rubarle il cuore.



