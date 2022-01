Jessica Selassié contro Katia Ricciarelli “Cattiveria assurda”/ “Non è la padrona!”

La puntata del Grande Fratello Vip del 3 gennaio 2022 ha lasciato pesanti strascichi. La Casa è spaccata in due dopo la furiosa lite che ha visto protagoniste Manila, Soleil e Katia Ricciarelli da una parte e le Selassiè e Miriana Trevisan dall’altra. Gli scontri e gli sfoghi continuano anche il giorno dopo e solo soprattutto Lulù e Jessica a dare in escandescenze. La maggiore delle Selassiè si dice infatti stanca delle accuse di Katia Ricciarelli, spesso insulti indirizzati a loro.

In veranda, Jessica ne discute con Manila che cerca di giustificare le uscite della Ricciarelli. “Quello che dice Katia va sempre bene e non va bene quando lo diciamo noi, due pesi e due misure, ragazzi siate obiettivi!”, sbotta Jessica, elencando poi alcuni degli insulti ricevuti in questi giorni.

“Perché riprendete noi e non lo dite pure a Katia? Ci ha detto ‘Vergognatevi, stronz*, via da questa casa…’ Ma mica è la padrona Katia?”, urla Jessica Selassiè ai compagni. E continua la sua invettiva contro Katia Ricciarelli: “Dice la qualunque e stiamo tutti zitti, mi sono stufata! Quando fa così perde tutta la mia stima, la maturità, la carriera e la persona che è. Perde tutto facendo quello che fa e dicendo quello che dice con una tale cattiveria, è assurda! Siate obiettivi, quello che sta dicendo lei è cattiveria pure e ne ha sempre una per tutti” “Ma dietro ogni parola c’è un pensiero”, cerca di giustificare Manila, ma Jessica neanche la ascolta.

