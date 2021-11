Jessica Selassié contro Manuel Bortuzzo/ “Non ha mai fatto nulla per Lulù”

Jessica Selassié al Grande Fratello Vip 2021 riprende Manuel Bortuzzo. Il motivo? Il flirt con la sorella Lucrezia detta Lulù che durante queste settimane ha incuriosito il pubblico del reality show di Canale 5 e non solo. In particolare la sorella maggiore delle Selassiè parlando dell’ex promessa del nuoto ha tuonato: “Manu che ha fatto a Lulù? Mai niente! Non ho mai visto fare nulla da lui…Ho sempre visto spendersi lei…”. Parole che hanno aperto una scissione nella casa con Francesca Cipriani che ha difeso Bortuzzo dicendo: “bisogna sdoganare…E’ anche bello quando una donna fa qualcosa ad un uomo…”. Poco dopo però la Cipriani ha aggiunto: “ok che ti coccola e che ti vizia…Ma è anche bello che la cosa sia reciproca…”.

Intanto sempre nella casa Manuel Bortuzzo ha parlato del destino delle sorelle Selassiè dicendo: “non so quale settimana, se questa o la prossima, ma voi tre vi dividono.. poi se avrò ragione mi date la mano”. Jessica allora ha domandato: “te lo hanno detto?”, ma Manuel non ha risposto. Chissà se le sorelle saranno divise oppure no, anche se ricordiamo che durante l’ultima puntata del GF VIP Alfonso Signorini aveva annunciato: “colpo di scena in arrivo per le Principesse, perché molto presto non saranno più un unico concorrente. Scioglieremo il trio delle Selassié. Quindi Clarissa, Jessica e Lulù proseguiranno da sole la loro avventura nella Casa”.

Jessica Selassié critica Manuel Bortuzzo

Jessica Selassié si è distinta all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 per via del suo comportamento molto critico che spesso la porta ad avere contrasti con le sue sorelle minori Lulù e Clarissa. Nonostante le piccole diatribe, Jessica si è sempre dimostrata pronta a difendere e aiutare le sue sorelle, soprattutto Lulù che a causa dei rifiuti di Manuel Bortuzzo ha vissuto un momento difficile.

All’interno della casa Jessica ha mostrato di avere un buon rapporto con tutti i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2021, ma non ha mai mostrato la sua presenza in maniera eccessiva, infatti, se non fosse stato per gli atteggiamenti eccessivi di Lulù, in cui è intervenuta, ci si sarebbe scordati di lei. Dopo che Alfonso Signorini ha annunciato l’imminente divisione delle tre sorelle da concorrente singolo a tre concorrenti differenti l’obiettivo di Jessica è di mettersi in mostra quanto più possibile per farsi conoscere dal pubblico da casa per poter essere salvata nell’eventualità di una nomination.

Jessica Selassié si confida con Gianmaria Antinolfi

Negli scorsi giorni Jessica Selassié si è molto arrabbiata per l’atteggiamento di Sophie Codegoni che continua a mangiare tutti i suoi biscotti, diversi da quegli degli altri perché per celiaci. Il comportamento di Sophie ha fatto arrabbiare il pubblico da casa che si è espresso sul web dando ragione alla principessa. Quello del cibo è un tema fisso nelle discussioni che riguardano Jessica, che non sempre trova negli altri coinquilini un supporto.

Negli ultimi giorni Jessica si è avvicinata a Gianmaria Antinolfi con il quale ha avuto diverse confessioni su Soleil Sorge dopo le discussioni della scorsa puntata dicendo: “Si sa che fin dall’inizio lei non nutriva simpatia nei tuoi confronti”, ma anche su Sophie Codegoni quando la ragazza ha informato Gianmaria su quanto detto alle altre ragazze del Grande Fratello Vip 2021: “Dice che non le interessa proprio e che non sopporta quando tu fai queste cose” e poi ha precisato: “Così ha detto”. Durante il loro confronto la principessa ha ammesso a Gianmaria di non avere le opinioni molto chiare sulla loro relazione: “Mi fate cambiare idea di continuo. Mi viene da pensare che stai giocando e che lei potrebbe essere un’altra ragazza”.

