Jessica Selassié contro Soleil Sorge/ “Fa le cose solo per farle prima di me”

Dopo quasi sei mesi di convivenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip tutti i concorrenti iniziano ad avere delle tensioni anche per le minime cose, come nel caso di Jessica Selassié che ha risentito del comportamento di Soleil Sorge che ha battuto sul tempo la principessa nell’iniziare a preparare le pietanze per l’apericena settimanale di tutti i concorrenti.

Secondo Jessica L’influencer ha iniziato a cucinare presto rispetto all’ora prevista per l’aperitivo, rubando il compito che di solito spettava a lei e a Barù, per farle un dispetto e, confessandosi con Sophie Codegoni ha affermato: “Vuol dire fare le cose tanto per farle prima di me negli orari in cui non è necessario farle, perchè adesso è pronto, però queste cose sono buone calde, ma l’aperitivo sarà tra tre ore”.

Jessica Selassié irritata dal comportamento di Soleil Sorge

Jessica Selassié ha manifestato tutta la sua insofferenza in merito al comportamento di Soleil Sorge che si è sommato a tutta una serie di difficoltà che la ragazza ha dovuto affrontare durante la giornata di ieri: “Sono tante situazioni che non mi piacciono in una giornata, stamattina Lulù e adesso questo. Io mi incaz*o quando ci sono una serie di cose durante una giornata, perché di solito sono super permissiva”.

Sophie Codegoni che ha ascoltato tutto lo sfogo di Jessica si è dimostrata comprensiva nei suoi confronti dicendole: “Sono cose che da parte tua sono lecite”, però ha voluto ridurre le tensioni della ragazza in merito alla cucina confessandole: “Per la cucina sti cavoli, sono sicura che non sia stato fatto con cattiveria”.

