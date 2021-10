Jessica Selassié/ Dall’aereo sulla Casa del GF Vip alle tensioni con Gianmaria

Jessica Selassié è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 18 ottobre 2021. La ragazza non è sembrata molto contenta nello scoprire che Soleil Sorge era stata dichiarata immune dalle nomination e si è arrabbiata parecchio nell’istante in cui questa ha deciso di mandare in nomination Raffaella Fico anziché Sophie Codegoni, in quanto, a suo dire, Soleil avrebbe dovuto votare la Codegoni per coerenza, poiché è palese che le due concorrenti non si sopportino proprio.

Jessica, poi, ha vissuto un momento di commozione, quando le è stato fatto vedere un filmato in cui sua sorella Lucrezia parlava dei traumi del suo passato. A proposito di ciò, la giovane ha dimostrato grande solidarietà nei suoi confronti e ha pianto molto quando ha avuto l’occasione di ascoltare un messaggio benaugurale di sua mamma.

In seguito, la ragazza si è divertita parecchio quando Katia Ricciarelli ha avuto modo di incontrare il suo cagnolino Ciuffy, che non vedeva da tantissimo tempo, ed è stata contenta di sapere che Jo Squillo ha interrotto il suo sciopero della fame, dopo aver ricevuto belle notizie riguardanti Chico Forti, che potrebbe ritornare presto in Italia.

JESSICA SELASSIÉ: COS’È SUCCESSO IN SETTIMANA?

Jessica Selassié si è rallegrata poi nello scoprire di essere immune dalle nomination insieme con le sue sorelle, nominando poi Miriana, colpevole a suo dire di essere poco chiara nei confronti di Nicola Pisu a livello sentimentale. A proposito di sentimenti: nei giorni successivi alla puntata del 18 ottobre, Jessica, insieme a Clarissa, ha litigato con Gianmaria Antinolfi e con gli altri uomini, in quanto questi ultimi hanno volutamente lasciato alle ragazze le faccende domestiche più faticose da portare a termine nel corso della settimana.

Non solo: ha fatto tanto parlare l’aereo a lei indirizzato, al quale era attaccato uno striscione con la scritta “Scrivimi” e la firma “Dottor G“. Gli inquilini della Casa si sono domandati e le hanno domandato di chi si trattasse, ma la giovane ha mostrato di non avere le idee chiare e il chirurgo estetico da lei ipotizzato ha smentito nelle scorse ore di essere l’ideatore di tale iniziativa. Il mistero si infittisce, dunque, e non è escluso che possa essere approfondito nel corso della puntata odierna, nella quale ci si attende da Jessica una dimostrazione della forza e della maturità che la contraddistinguono e che, finora, sono emerse soltanto a tratti.

