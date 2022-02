Jessica Selassiè delusa al GF Vip/ “Do attenzioni che non ricevo mai indietro”

Jessica Selassiè, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, da cinque mesi e mezzo, si è sempre messa a disposizione aiutando gli altri coinquilini e cucinando per tutti. Da qualche settimana, su consiglio delle sorelle, Jessica ha cominciato a trascurare la parte della cucina dedicandosi più a se stessa. Oggi, tuttavia, nessuno ha pensato al suo pranzo e le mancate attenzioni hanno ferito la principessa etiopea. Arrivata in cucina, infatti, non ha trovato nulla di pronto. La sorella Lulù si è è offerta di prepararle un piatto di pasta per lei, ma Jessica ha rifiutato.

Jessica Selassie prima e dopo/ Come è cambiata da Riccanza al Grande Fratello Vip

Lulù, di fronte alla delsione di Jessica, l’ha esortata a non rimanerci male per le mancate attenzioni dei suoi coinquilini e a non lasciarsi rovinare la giornata. Jessica ha provato a seguire il consiglio della sorella, ma giunta in camera arancione, la maggiore delle sorelle Selassiè si è lasciata andare ad uno sfogo con Miriana Trevisan.

Nathaly Caldonazzo/ Nuova lite con Jessica Selassiè: "Scene pietose, non la sopporto"

Lo sfogo di Jessica Selassiè: il gesto dei concorrenti del Grande Fratello Vip che non piace

“Io penso sempre a tutti, do attenzioni che non ricevo mai indietro”. Con queste parole, Jessica Selassiè si è sfogata con Miriana Trevisan non nascondendo la delusione che prova di fronte alle mancate attenzioni che riceve dai suoi coinquilini. “Ci sono dei momenti in cui mi accorgo di essere sola”, ha aggiunto la Selassiè.

Miriana Trevisan ha provato a consolare Jessica ricordandole che non è sola e che può contare sempre su di lei e sulla sorella Lulù che, di fronte ad alcuni atteggiamenti che possono sembrare infantili, è sempre pronta ad aiutare gli altri, in primis la sorella. Jessica, tuttavia, non nasconde la propria delusione ammettendo di sentirsi sempre data per scontato.

Celiachia, malattia di Jessica Selassié/ Spesso Discriminata dagli altri concorrenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA