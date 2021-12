Jessica Selassiè delusa da Alessandro Basciano/ “Non mi fido più, ha intossicato…”

Jessica Selassiè delusa da Alessandro Basciano. La principessa che aveva mostrato un interesse nei confronti dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne, delusa dall’atteggiamento che ha avuto durante la scorsa puntata, subito dopo la sorpresa ricevuta dal fratello e dalla sorella Clarissa, ha deciso di nominarlo. Dopo aver scoperto della nomination, Alessandro ha mostrato indifferenza nei confronti di Jessica preferendo non parlarne. Delusa e amareggiata dal gelo calato nel suo rapporto con Basciano, la principessa si è sfogata con Miriana Trevisan. “Ha rovinato un momento bello”, ha sbottato Jessica spiegando di aver nominato Alessandro perchè, dopo la sorpresa, insieme a Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, ha rovinato tutto parlando di Clarissa che, parlando di lui, lo ha definito “tizio”.

“Non mi fido più, non sono incoerente. Comunque è un gioco”, ha aggiunto replicando ad Alessandro che, a Sophie Codegoni, ha confidato di considerare incoerente l’atteggiamento della Selassiè. “Io avevo la mia motivazione che era comunque un pochino di vendetta nei confronti della sua scelta e soprattutto perchè ha intossicato un momento mio e di Lulù e con i miei fratelli”, ha aggiunto.



Jessica Selassiè e Alessandro Basciano ai ferri corti?

Jessica Selassiè sempre più lontana da Alessandro Basciano che trascorre la maggior parte del tempo con Sophie Codegoni. Stanca di fare il terzo incomodo, si sta allontanado trascorrendo il suo tempo soprattutto con Soleil Sorge. Con Miriana Trevisan, tuttavia, è tornata sull’argomento ribadendo il motivo della nomination.

“Quando siamo uscite da là c’è stato un gelo pazzesco per quello che lui ha commentato“ – ha aggiunto. “Non c’è stata una persona che ha detto che bello. Di solito io e Lulù ci alziamo e andiamo ad abbracciare la persona che ha ricevuto una cosa bella, abbiamo trovato gelo, facce così, ti dico in generale tutta la casa. Quando ci siamo sedute sul divano ha iniziato a dire ma come si permette, e io ho detto è un momento nostro non lo rovinate grazie!”, ha concluso la Selassiè.

