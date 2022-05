Jessica Selassiè difende Lulù dagli attacchi di Manuel Bortuzzo/ Sui social sbotta: “no comment”

Jessica Selassié tende la mano alla sorella Lulù

Jessica Selassiè ha preso la parola sui social per difendere la sorella Lulù travolta dal gossip mediatico per la fine della storia con Manuel Bortuzzo. In questi giorni ha fatto molto discutere il comportamento di Maurizio Costanzo durante una puntata del “Maurizio Costanzo Show” in cui era ospite Manuel Bortuzzo. Durante la puntata il giornalista e conduttore ha accolto in studio Manuel e Aldo Montano, amici ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Costanzo ha fatto una serie di domande all’ex nuotatore puntando il dito anche sulla ex fidanzata Lulù Selassiè. “Scusa ma quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?” è stata la prima domanda di Costanzo che peraltro se la rideva pure nel formularla. Non solo, il peggio non era ancora arrivato, visto che Costanzo ha incalzato dicendo: “le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella”.

Manuel Bortuzzo sornione ha risposto: “l’ho lasciata, lei fa la vita sua, io la mia”. La risposta di Manuel e il suo comportamento hanno, giustamente, fatto arrabbiare i tantissimi fan della principessa etiope e non solo. Le uscite di Bortuzzo e Costanzo erano evitabilissime da parte di entrambi.

Jessica Selassié sui social commenta Manuel Bortuzzo e Maurizio Costanzo: “No vabbè”

Jessica Selassié non è stata zitta di fronte al comportamento sia di Maurizio Costanzo che di Manuel Bortuzzo. Attraverso una Instagram Stories la vincitrice del Grande Fratello Vip ha commentato il teatrino con un semplicissimo e chiarissimo “no vabbè” a conferma del suo dissenso verso quanto accaduto nella puntata del Maurizio Costanzo Show.

Intanto però sui social c’è chi parla di una possibile maretta tra le due sorelle principesse. A lanciare il gossip è stata ancora una volta Deianira Marzano che ha condiviso una segnalazione che parla di uno scontro avvenuto tra Lulù e Jessica dal parrucchiere. Il motivo? Jessica avrebbe cercato in tutti i modi di far ragionare la sorella sul rapporto tra Lulù e Franco Bortuzzo. “Conosco persone che erano presenti dal parrucchiere mentre offendeva Jessica e per una settimana non si sono parlate perché sua sorella cercava di farla ragionare su Manuel e suo padre” è la segnalazione di Deianira Marzano, anche se un video pubblicato sui social ha smentito l’ennesimo gossip!

