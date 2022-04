Jessica Selassiè dimentica Barù Gaetani, dopo il Gfvip? / Beccata con noto vip…

Grande fratello vip 6, Jessica Selassié e Barù Gaetani sono lontani: lei viene beccata con un altro vip

Hanno appassionato i telespettatori del Grande fratello vip 6, avviando nella Casa una frequentazione intima vissuta tra alti e bassi, fino a quando lo chef ha messo i puntini sulle i frenando la speranza dei fan dei “Jeru” -di vederlo fare coppia fissa con la princess- e ora o due tornano protagonisti del gossip. Si tratta di Jessica Selassié e Barù Gaetani. Dopo la fine del reality vinto da Jessica, a Verissimo Barù ha rimarcato di nutrire un sentimento di amicizia verso la princess, indispettendo la sua pretendente etiope, tanto che di recente lei ha smesso di seguirlo via social, per poi riattivare il segui verso lo chef in queste ore. Che tra i due si stia consumando l’inizio del flirt tanto auspicato dai fan? A quanto pare no. Se Barù si intrattiene a casa dell’ex Victoria Cabello, Jessica si lascia intrattenere dalla compagnia di un aitante moro, noto al popolo del web in primis per il suo fascino di latin-lover. E a testimoniarlo è un avvistamento della princess nella Capitale, che viene ora segnalato sui social-network, con tanto di video e foto da testimonianza.

Barù Gaetani ci riprova con ex fidanzata Victoria Cabello?/ Dopo Jessica al GF Vip...

oggi ero a roma e ho visto jess con un bono#jeru #jessvip pic.twitter.com/xzC0fD1mSn — 𝒎𝒂𝒓𝒊𝒂 (@heyiammeryy) April 27, 2022

Simone Bonaccorsi fa coppia fissa con Jessica Selassié: ecco cosa emerge dopo il Grande fratello vip 6

Ebbene sì, Jessica Selassié potrebbe aver cominciato a seguire Barù Gaetani sui social, dopo averlo dimenticato, dal momento che si intrattiene all’uscita di un bar, seduta al tavolo, con Simone Bonaccorsi. Questo è quanto trapela all’avvistamento segnalato dai fan dell’ex Grande fratello vip, a suon di post dalle immagini esclusive che il web condivide su Twitter. Simone Bonaccorsi è noto soprattutto per essere stato eletto Mister Italia nel 2018 e per il ruolo di modello che copre tra i più stimati testimonial di celebri brand. Ha poi preso parte ad una puntata di Ciao Darwin, in rappresentanza dei Belli e ed è diventato ospite in studio a Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, dove ha suscitato l’interesse di Francesca Cipriani. Nel 2019 ha preso parte a Temptation island con la fidanzata storica Chiara Esposito e la lovestory si è conclusa nel 2021. Che Simone Bonaccorsi e Jessica Selassié stiano, quindi, voltando pagina in amore, formando una nuova coppia vip?

Jessica ci "riprova" con Barù, dopo il Gfvip / Il gesto della princess spiazza!

LEGGI ANCHE:

Barù, la reazione alla rottura tra Manuel e Lulù/ Follow a Bortuzzo, critiche social

© RIPRODUZIONE RISERVATA