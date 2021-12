Jessica Selassié/ Dopo la lite con Lulù, ricorda il papà: “Se non ci fosse stato…”

Jessica Selassié: la lite con la sorella Lulù

Da qualche settimana le sorelle Selassié gareggiano da sole dentro la casa del Grande Fratello Vip 6. Dopo l’uscita di Clarissa, sono rimaste Jessica e Lulù che nei giorni scorsi sono state protagoniste di un’accesa lite. La discussione tra le principesse è nata dopo una cena: Lulù si è lamentata delle poche attenzioni che gli riservano gli altri inquilini nella casa. “Mi dispiace. Non posso più stare in questi gruppi. Non vengo mai presa in considerazione, servo solo per lavare i piatti… Io ora non lo faccio, poi voglio proprio vedere”, ha spiegato alla sorella. Ma Jessica Selassié ha rimproverato la sorella: “Quando si cucina non aiuti, sembra che tu non lo sappia fare… Ti stai comportando da bambina!”. Lulù, però, non ha apprezzato il richiamo della sorella: “Stai zitta, sembri proprio stupida che non capisci. Vuoi dare ragione agli altri, ma io mi sto lamentando di una cosa che mi da fastidio”. A mettere fine al confronto è stato Biagio D’Anelli, che ha preso le parti di Jessica: “Lulù non ti devi rivolgere così a tua sorella!”.

Jessica Selassiè attacca Alex Belli e Delia Duran/ "Due attori, sceneggiatura scritta"

L’uomo ideale di Jessica Selassié

Jessica Selassié sembra aver trovato il suo equilibrio nella casa del Grande Fratello Vip e ha instaurato dei bei rapporti con gli altri vip, tra cui Soleil Sorge, a cui ha espresso tutti i suoi dubbi sul comportamento di Alex Belli. Nei giorni scorsi Jessica e Soleil, insieme a Carmen Risso, si sono ritrovata a colazione a parlare di uomini e di galanteria. Carmen ha rivelato che suo marito, Enzo Paolo Turchi, ha l’abitudine di portare ogni giorno la colazione a letto sia a lei che alla loro figlia Maria. Jessica ha ammesso che vorrebbe al suo fianco una persona attenta come lo è sempre stato suo padre: “Se non ci fosse mio papà non avrei mai ricevuto neanche una rosa a San Valentino”, raccontando che ogni anno suo padre regala a lei e le sue sorelle delle rose facendole dimenticare l’assenza di un fidanzato. Soleil ha concluso: “Non riuscirei a stare con una persona senza galanterie, su questo sono d’altri tempi”.

