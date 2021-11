Jessica Selassiè “Dovrebbero chiudere Uomini e Donne”/ “Programma che non va fatto”

Nella Casa del Grande Fratello Vip, le sorelle Selassié iniziano a pensare all’eliminazione che avverrà nella puntata di domani 19 novembre. Jessica, Lulù e Clarissa sperano che non esca la loro amica Sophie Codegoni, anche perché ha bisogno di un riscontro positivo dopo quanto accaduto a Uomini e Donne con Matteo Ranieri e le numerose critiche ricevute.

Jessica Selassié “sono sotto choc”/ Irritata per le scorte di latte “C’è gente che…”

È proprio questo lo spunto dal quale poi arriva la dichiarazioni di Jessica sul programma. La maggiore delle Selassiè confessa di sperare nella chiusura di Uomini e Donne: “Secondo me quel tipo di programma non andrebbe più fatto. Tutte le coppie non stanno funzionando, dopo un mese si lasciano tutti.” dice infatti alle sorelle che, tuttavia, non si dicono del tutto d’accordo con lei.

Gf Vip, Lulù scrive lettera a Manuel/ Jessica: "Sbagli, hai fatto figura di me*da"

Jessica Selassiè critica Uomini e Donne, Clarissa e Lulù non sono d’accordo

Clarissa Selassiè ricorda alla sorella Jessica che invece di coppie che sono rimaste insieme dopo Uomini e Donne ci sono. “Dopo il trono di Damante ci sono state un paio di coppie che stanno ancora insieme”, ricorda Clarissa, parlando delle coppie più recenti nate nel programma. Probabilmente il riferimento è a Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, o ancora a Clarissa Marchese e Federico Fregucci, oggi anche genitori. Anche Lulù Selassiè sembra essere d’accordo con Clarissa e dice alla sorella che “Può anche capitare di lasciarsi, è normale!” Eppure la maggiore non sembra essere d’accordo e rimane anzi dell’idea che Uomini e Donne sia un programma che, soprattutto negli ultimi anni, non sta funzionando.

LEGGI ANCHE:

Jessica Selassiè contro la sorella Lulù: "Hai rotto il caz*o"/ "Manuel non ce la fa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA