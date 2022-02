Jessica Selassiè, due di picche da Barù?/ “Forse ci ho giocato troppo, devo…”

Jessica Selassiè non smette di credere di poter avere una storia con Barù, ma quest’ultimo potrebbe presto mettere uno stop a tutto. La Selassiè, durante le nomination della quarantesima puntata del Grande Fratello Vip 2021, in confessionale, ha raccontato di avere solo il nome di Barù in testa con cui, però, il rapporto non ha una svolta. Ad indagare sul presunto interesse di Barù nei confronti della maggiore delle sorelle Selassiè è stato Alessandro Basciano che, vedendo molto presa l’amica, ha provato ad indagare per evitarle una delusione cocente.

Barù si è così lasciato andare parlando a cuore aperto con Alessandro. Il nipote di Costantino Della Gherardesca, esattamente come ha fatto in precedenti occasioni, ha ribadito di non volere una storia nè all’interno della casa nè fuori avendo bisogno di un periodo da dedicare unicamente a se stesso e ai propri bisogni.

Barù si allontana da Jessica Selassiè? La confessione ad Alessandro Basciano

Nei prossimi giorni, il rapporto tra Barù e Jessica Selassiè potrebbe subire una battuta d’arresto. Il nipote di Costantino Della Gherardesca ha ammesso di aver giocato troppo con Jessica e che, per il rispetto che nutre nei suoi confronti, è convinto di doverle parlare apertamente. “Non vorrei aver fatto qualcosa per illuderla“, ha inizialmente detto Barù. “Dovevo affrontare altre cose. Ora sono un po’ più sereno e affronterò anche questo”, ha aggiunto svelando l’intenzione di parlare sinceramente a Jessica che non ha mai nascosto l’interesse nei suoi confronti.

“Quando diventi rosso e fai le battute, tutto viene percepito in modo diverso“, gli ha fatto notare Alessandro. “Lo so e forse ci ho giocato troppo, ma qui dentro che caz*o fai?”, ha chiesto Barù a sua volta. “Un minimo di affinità con qualcuno la cerchi ed è bello averla però… Ci penso io”, ha concluso.

