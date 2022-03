Jessica Sélassié e Barù ai ferri corti/ “Vai a cag*re!”, è fine della “coppia”?

Grande fratello vip 6, Jessica Sélassié e Barù in crisi

Mentre si avvicina la finale del Grande fratello vip in corso, alcuni rapporti tra i vipponi appaiono compromessi, come la liaison che vincola Jessica Sélassié a Barù. Quest’ultimi sono finiti in queste ore al centro del gossip per una serie di botta e risposta al veleno e dai toni accesi, con tanto di parole colorite. La crisi tra i coiquilini vip intimi comincia, ora, con Barù che rimprovera Jessica, per il fatto di cantare a voce alta, mentre la tavola -che attende i commensali vip- è imbandita per il pranzo.

“Siamo a tavola, si sta pranzando, comportati bene”, esclama lo chef ai danni della princess, la quale però non risparmia una pronta stoccata avvelenata alla sua crush nel gioco: “Ma vai a ca*are, non te lo ha mai detto nessuno?”. Insomma, un botta e risposta dai toni accesi, che intanto desta preoccupazione generale tra i fan del duo vip, i Jeru, che sui social si dicono speranzosi intanto che tra i beniamini non sia in corso l’inizio di una preannunciata “crisi di coppia”.

Jessica Sélassié e Barù sull’orlo della rottura al Grande fratello vip? Lo chef rimprovera la princess

Di tutta risposta lo chef replica alla princess invitandola ad assumere un bon ton che possa essere d’esempio per i telespetattori del Grande fratello vip, in Italia. Un rimprovero che Jessica Sélassié non accetta, tanto da rispedire al mittente tutte le critiche, poco prima di congedarsi dal pranzo: “Senti chi parla…”. Ma il botta e risposta al veleno tra i due gieffini vip non finisce qui: Barù infierisce sulla princess, facendole notare di essersi congedata dal resto dei commensali con il piatto ancora pieno di cibo. “Non mi rompere le pall*!”, replica ancora adirata, quindi, l’etiope.

Insomma, sembra proprio che i due coinquilini stiano vivendo una crisi durissima, quando si avvicina sempre di più la finale del reality, prevista per il 14 marzo 2022 su Canale 5.

Che Baru e Jessica possano superare il momento buio e proseguire la loro frequentazione senza più intoppi, come si auspicano i loro fan?



