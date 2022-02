Jessica Selassié e Barù, carezze e coccole notturne/ Lui la stringe forte a sé…

Dopo un’intera giornata all’insegna di confusione, malumori e gesti ambigui, finalmente Jessica Selassié e Barù Gaetani si sono ritrovati nello stesso letto, più complici che mai, pronti a scambiarsi coccole notturne. Non è chiaro se, come sospetta e mormora il web, il cambio di atteggiamento da parte del foodblogger sia dovuto ad un reale interesse nei confronti della principessa etiope o se è tutta colpa di qualche bicchiere di troppo, fatto sta che i due sono stati immortalati in teneri atteggiamenti, a letto, fino ad addormentarsi uno tra le braccia dell’altro.

E’ il segnale che qualcosa tra i due stia finalmente cambiando? Questa sarebbe almeno la speranza di Jessica che, dopo aver fatto presente il suo interesse nei confronti di Barù, non ha smesso di fargli il filo, anche con il rischio di ricevere un sonoro due di picche o le critiche da parte degli stessi inquilini e degli spettatori del GF Vip. Se per l’intera giornata di ieri sono stati spesso e volentieri distanti, quando il sole è calato anche sulla spiatissima Casa i due si sono riavvicinati diventando sempre più complici.

Jessica Selassié e Barù, coccole nella notte

Prima di ritrovarsi abbracciati affettuosamente a letto, Jessica Selassié e Barù si sono resi protagonisti di qualche gioco e risata. La coppia per la quale è ancora difficile dare una definizione, ha ricominciato a stuzzicarsi e proprio l’atteggiamento del Vippone sembra tradire le sue precedenti intenzioni, quando aveva ammesso di non volere nulla di più di una semplice amicizia con Jessica. Adesso però, la nuova ‘pericolosa’ vicinanza ha rimesso tutto nuovamente in gioco.

Nel cuore della notte, i due gieffini si sono avvicinati come non era mai accaduto prima. Barù si è addormentato al fianco della principessa etiope stringendola forte nel suo abbraccio. La coppia si è addormentata così, unita, facendo sognare i fan dei “Jerù”, mentre il nipote di Costantino della Gherardesca accarezzava nel sonno la sua mano ed il braccio con un tocco delicato, ben distante dall’atteggiamento amichevole che lo stesso si è impegnato ad oggi a tenere.

