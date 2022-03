Jessica Selassié e Barù, cos’è successo nella capanna?/ “Mi ha raccontato com’è e…”

Nella notte Jessica Selassié si è ritrovata in camera con Sophie Codegoni a commentare quanto accaduto nelle ore precedenti nella capanna dell’amore con Barù, appositamente costruita al fine di potersi appartare senza essere ripresi dall’occhio indiscreto ed onnipresente del GF Vip. La giovane principessa etiope ha cercato di spiegare all’amica di aver compreso alcune cose del loro rapporto ed in particolare di Barù: “era un negare quello che avevo capito da parte sua, come togliere quella certezza, non so come dirti… era come per togliermi quella certezza che avevo”, ha spiegato a Sophie.

All’ex tronista di Uomini e Donne quindi, ha spiegato cosa sarebbe accaduto tra loro due, lasciando intendere che ci sarebbero state solo delle chiacchiere: “Mi ha raccontato un po’ com’è lui, quello che gli aspetta fuori”, ha proseguito. In precedenza proprio Sophie con la complicità dell’amica Soleil si erano date da fare per scoprire cosa fosse avvenuto nella capanna tra i due Vipponi.

Jessica Selassié e Barù: cosa è successo nella capanna?

Nella serata di ieri ha creato molta curiosità quanto accaduto nella capanna tra Jessica Selassié e Barù e Sophie e Soleil si sono messe all’opera nel tentativo di raccogliere informazioni dai “testimoni”. Le due Vippone hanno così iniziato ad ‘intervistare’ i presenti al fine di risolvere il mistero: “Ci toccherà intervistare la sospettata e tutte le persone vicine a lei”, hanno commentato.

Delia ha ammesso di non essersi accorta di nulla poiché dormiva, però ha commentato: “Barù ha detto che ci sono le telecamere ovunque e lui ha questa paura”. In tal modo si sarebbe potuto finalmente aprire in modo sincero con la principessa e parlare con lei. “Magari è successo qualcosa ma non ce lo può dire”, ha però aggiunto la Duran. Anche Manila Nazzaro è convinta che i due abbiano solo parlato: “Secondo me sotto le coperte hanno solo parlato, se ci fosse stato almeno un bacio avrebbe avuto un’altra espressione”. E’ stata poi proprio Jessica a confermare: “Chiacchiere, tante chiacchiere. Siccome mancano otto giorni alla fine di questo programma abbiamo preferito lasciare tutta questa voglia ed attrazione per dopo. Abbiamo parlato di tante cose che con i microfoni e con le telecamere non ci siamo mai detti”, ha confidato. In realtà Barù ha poi confidato che oltre le chiacchiere ci sarebbe stato anche un piccolo avvicinamento: “i nostri corpi si sono toccati ma è stato solo un piccolo avvicinamento”.

