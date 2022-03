Jessica Selassiè e Barù, è finita! Duro confronto/ “Non ho mai giocato con te”, lei “Non sei corretto”

Confronto a viso aperto tra Jessica Selassiè e Barù nella casa del Grande Fratello Vip 2021 prima della quarantottesima puntata del reality show. Notanto l’atteggiamento freddo e distaccato di Barù nei suoi confronti dopo aver visto un suo confessionale in cui lo definiva “stratega” non riuscendo a capire il suo reale interesse, Jessica ha cercato un confronto con Barù per provare a fare chiarezza nei propri sentimenti. “Ti ho detto tante volte che mi dispiace per quello che ho detto su di te”, ha esordito Jessica chiedendo ancora scusa a Barù per aver pensato ad una sua strategia realtiva al loro rapporto.

“Capisco tu ci sia rimasto male, ma farmi il terzo grado negli ultimi giorni ed essere freddo e distaccato non lo trovo corretto nei miei confronti” – aggiunge ancora Jessica non riuscendo a condividere l’atteggiamento del toscano. “Ti ho sempre dimostrato tanto e mi sembra quasi un pretesto per allontanarti. Non ho messo in dubbio il tuo carattere, ho messo in dubbio i tuoi atteggiamenti che spesso mi hanno mandata in confusione. Io con te non ho mai giocato, sono sempre stata me stessa“, ha detto ancora la principessa.

Confronto tra Jessica Selassiè e Barù: la reazione di lui

Nonostante le parole di Jessica Selassiè, Barù non cambia idea e ribadisce di avere ancora tanti dubbi sulla principessa di cui non riesce a fidarsi al cento per cento. “Mettere in dubbio che ti ho dato affetto per andare in finale o per strategia, quello che mi ha ferito molto più di qualsiasi insulto”, ha replicato il toscano. “Ora che hai avuto questo pensiero analizzo tutto quello che dici. Me la sono legata al dito”, ha aggiunto ricordando anche ciò che gli è stato detto nelle scorse settimane da Davide Silvestri e Soleil Sorge.

“Mi son state dette cose da persone che reputo miei amici. Mi stai dando colpe quando sei stata te ad attaccare il mio carattere. Poi se mi faccio domande sul tuo carattere non posso”, ha puntualizzato Barù facendo notare alla Selassiè di non aver gradito le sue parole di pace nei confronti di Nathaly Caldonazzo. Nonostante il tentativo di Jessica di spiegare, i due non arrivano ad una soluzione.



