Jessica Selassiè e Barù, giochi sensuali al GF Vip/ Lui lecca la coscia, lei sorride…

Cosa c’è davvero tra Jessica Selassiè e Barù? Negli scorsi giorni sembrava che il nipote di Costantino Della Gherardesca avesse deciso di allontanarsi dalla principessa, ma nelle scorse ore, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, complice l’atmosfera bollente scatenata dalla musica e dall’aperitivo del giovedì sera, non sono mancati balli e giochi sensuali tra i due. Barù e Jessica si sono lasciati andare in giardino. La Selassiè ha cominciato a ballare in modo sensuale insieme alle altre donne della casa. Barù, dopo averla osservata, ha deciso di lanciarsi in pista ballando al suo fianco.

Tra i due non sono mancati gli sguardi e i sorrisi complici in una serata danzante che li ha portati a lasciarsi andare sempre di più. Dal ballo, infatti, sono passati ai giochi sensuali quando si sono ritrovati in cucina con Soleil Sorge.

Jessica Selassiè e Barù, atmosfera bollente nella cucina del Grande Fratello Vip

In cucina, mentre mangiava uno yogur, Soleil Sorge ha stuzzicato Barù che non ha resistito cedendo alla provocazione dell’influencer. Soleil, infatti, ha messo un po’ di yogurt sulla coscia di Jessica che, come potete vedere dalla foto, era seduta sull’isola della cucina. Il nipote di Costantino Della Gherardesca non si è fatto pregare leccando lo yogurt direttamente sulla coscia della Selassiè.

Ad assistere alla scena non c’era solo Soleil, ma anche Giucas Casella che non è riuscito a nascondere l’espressione stupita per l’accaduto. Barù che sempre ieri sera si è lasciato andare ad una battuta choc, è realmente interessato alla Selassiè? Una domanda a cui la stessa Jessica, per ora, non ha una risposta.

