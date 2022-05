Jessica Selassiè e Barù insieme a casa di lui?/ I fan notano dei dettagli, ma…

Jessica Selassiè e Barù: i fan sognano e notano dei dettagli sospetti

Jessica Selassiè e Barù, con il loro rapporto, hanno fatto sognare per settimane i Jerù ovvero i fan che, ancora oggi, sognano una storia d’amore tra la vincitrice del Grande Fratello Vip 6 e il nipote di Costantino Della Gherardesca. Conclusa l’esperienza nella casa di Cinecittà, in realtà, Jessica e Barù non hanno avuto modo di vedersi. Barù, infatti, ha rivisto solo Davide Silvestri mentre Jessica si divide tra le sorelle Clarissa e Lulù e altri amici come Giacomo Urtis, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Jessica, inoltre, dopo aver ascoltato le dichiarazioni rilasciate da Barù a Verissimo e che mettevano fine ad ogni sogno dei fan, aveva anche smesso di seguirlo su Instagram.

Tuttavia, negli scorsi giorni, qualcosa è cambiato. Jessica ha ricominciato a seguire Barù e Lulù ha fatto lo stesso. Il segui di Lulù a Barù, in particolare, è quello che ha sorpreso di più i Jerù dal momento che l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo ha deciso di seguire il vippone toscano solo dopo settimane dalla finalissima. Di fronte ai vari movimenti social, i fan hanno notato anche altri dettagli secondo cui Jessica avrebbe trascorso del tempo a casa di Barù.

Jessica Selassiè, nelle scorse ore, ha pubblicato dei video su Instagram per delle sponsorizzazioni. Alcuni fan hanno pensato che fossero stati girati a casa della principessa, ma i più attenti hanno notato dei dettagli che hanno dato vita a diverse interpretazioni. Qualcuno, infatti, ha notato una cornice dorata di un quadro e un divano bianco. A detta di qualcuno, si tratterebbe di parti dell’arredamento della casa di Barù. Sarà vero?

Quel che è certo è che ieri, domenica Primo Maggio, Jessica era a pranzo con Valeria Marini ed altri amici mentre venerdì ha trascorso la giornata con Dayane Mello e Carlotta Dell’Isola mentre sabato sera era in compagnia di Sonia Lorenzini. barù

