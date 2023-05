Jessica Selassié e Barù relazione segreta dopo il GF Vip?/ Le indiscrezioni

Jessica Selassié e Barù hanno avuto una storia dopo il GF Vip 6?

Jessica Selassié e Barù Gaetani si sono frequentati di nascosto dopo il Grande Fratello Vip 6? I due si erano conosciuti dentro la casa di Cinecittà e si erano avvicinati molto. I fan della coppia, i “jerù”, avevano sperato in qualcosa di più di una semplice amicizia, ma i dirette interessati hanno sempre smentito. “Siamo amici, siamo ancora amici. Non sono uno timido a livello intimo, se una mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito, devi chiederlo a lei. I fatto sono che non stiamo insieme adesso. Siamo amici, basta”, aveva detto il nipote di Costantino Della Gherardesca una volta terminato l’esperienza nel reality.

A distanza di un anno, però, sono emerse notizie contrastanti sul loro rapporto. Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica (conosciuto anche come Investigatore Social) i du si sarebbero frequentai in gran segreto dopo il GF VIP e la loro frequentazione sarebbe terminata solo lo scorso novembre.

Jessica Selassié: “Le situazioni delicate si affrontano diversamente”

“Riassuntone di Investigatore social: Barù e Jessica si sono frequentati per qualche mese dopo il GF. Lei andava da lui (anche con le sorelle), lui andava da lei. Sono stati bravi a tenere nascosto. B è furbo e J troppo buona. Ultima lite ott-nov scorso, da lì nulla più”, ha scritto un utente su Twitter riportando le notizie di Alessandro Rosica. Un fan ha chiesto spiegazioni a Jessica Selassié: “Alessandro Rosica ha tirato fuori ieri su una room di Twitter dettagli particolarità tra te e Barù, dicendo anche che vi siete frequentati dopo il GF. Non pensi sia arrivato il momento, dopo un anno, di dire le cose come stavano anche per rispetto di noi fan?”. La vincitrice del GF Vip 6 ha risposto con molta gentilezza, senza però confermare o smentire: “Grazie mille per l’informazione, ma le situazioni delicate si affrontano diversamente. Grazie, spero tu possa capire”.

